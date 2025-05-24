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Три знака зодиака, которые всегда находятся рядом в трудные времена

Среди нас есть те, кто поможет в трудные времена

сегодня, 08:10
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Кравцев Сергей

Особенно сейчас, когда многих из нас охватывают панические настроения, уныние и отчаяние так важно иметь рядом тех, кто готов поддержать и даже поделиться частицей своей энергии, кто готов прийти на помощь, когда она нам действительно нужна. Астрология Людмила Булгакова назвала знаки зодиака, которые всегда находятся рядом в трудные времена.

Три знака зодиака, которые всегда находятся рядом в трудные времена

Знаки зодиака. Фото: из открытых источников

Вы не проучаете от козорогов горячих клятв в любви и дружбе. Они не станут рассказывать о том, как вы им дороги, но в случае необходимости всегда окажутся рядом, сделают все, что от них требуется, а иногда и больше, а потом спокойно займутся своими делами, не дожидаясь и, тем более, не требуя за свою помощь никакой благодарности или возмездия.

Некоторым будет сложно поверить в это и рядом с вами будут скорпионы. Люди под этим знаком зодиака одними из первых окажутся рядом с вами в затруднительное для вас время. Да, они могут одновременно позволить себе нехорошо пошутить или упрекнуть вас в опрометчивости или недальновидности, но на качестве и количестве их помощи это никак не скажется.

Замыкают топ-тройку близнецы. Они готовы помогать тем, кто нуждается в их участии и содействии, не только на словах, но и по факту. Правда, для этого им нужно, чтобы в это время победу в них одержала и их привыкшая действовать субличность, к тому же, впоследствии они будут ждать, когда мы отблагодарим их за помощь.

Читайте также на портале "Комментарии" – события нашей жизни меняются систематически. Один день – мы торжествуем, оказываясь на самой вершине успеха, другой – летим вниз, жалуясь на черную полосу жизни. При этом каких бы сложностей ни ожидали нас на жизненном пути, точно не стоит опускать руки и отчаиваться. Ведь вполне возможно уже завтра вас ждет самый счастливый день вашей жизни, нужно лишь воспользоваться удачей.



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Источник: https://tsn.ua/lady/astrologiya/astroloh-nazvav-znaky-zodiaku-iaki-zavzdy-znakhodiatsia-poruch-u-vazki-chasy-2833997.html
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