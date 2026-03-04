logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.45

EUR/UAH

50.46

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг Гороскоп Только этот знак Зодиака станет счастливчиком весны: кому откроются все двери.
commentss НОВОСТИ Все новости

Только этот знак Зодиака станет счастливчиком весны: кому откроются все двери.

В 2026 году они могут пережить один из самых удачных периодов за последние годы.

4 марта 2026, 10:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В ближайшие месяцы один из знаков зодиака окажется в центре крупных астрологических трансформаций. По словам астролога Джорджины Истербрук, этот знак сможет привлекать удачу, неожиданные возможности и личное счастье до конца апреля 2026 года.

Только этот знак Зодиака станет счастливчиком весны: кому откроются все двери.

Фото: из открытых источников

Эксперт объясняет, что на благоприятные изменения влияет сочетание нескольких важных факторов: энергия нового лунного года и влияние двух мощных поколений — Сатурна и Нептуна. Такое сочетание постепенно открывает новую дверь, помогая этому знаку приблизиться к жизни, о которой он давно мечтал.

По словам Истербрука, главным фаворитом звезд ныне является Овен. Начавшаяся с лунным Новым годом Энергия Огненной Лошади прекрасно резонирует с природой этого огненного знака. Дополнительно влияние Сатурна и Нептуна в знаке Овна создает благоприятные условия для значительных изменений и появления новых возможностей.

"Перед вами сейчас откроется дверь. Вы окажетесь в нужном месте в нужное время", — отмечает астролог.

Многие Овны раньше чувствовали, что их усилия остаются незамеченными. Упорный труд, долгое обучение и преданность делу не всегда давали быстрые результаты, а успех других иногда казался легким. Однако сейчас ситуация начинает изменяться: популярность и влияние Овнов постепенно возрастают. В их жизни появляются новые контакты, полезные знакомства и неожиданные перспективы

Разговоры с коллегами, бизнес-партнерами или инвесторами могут стать стартом для серьезных карьерных перемен. Овны начинают привлекать внимание окружающих и становятся важными фигурами в своей среде.

Кроме профессиональных изменений, Овны постепенно приобретают большую уверенность и смелость. Теперь им не нужно скрывать свои идеи — открытое мнение приносит уважение и признание. Эта новая уверенность помогает не только продвигаться по карьерной лестнице, но и изменяет отношение окружения к знаку. Их мнение начинают ценить, советы спрашивать, а присутствие замечать.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что первые дни марта приносят значительный энергетический сдвиг. Уже после 3 числа три знака зодиака почувствуют, что сложный период начинает отступать. Это не случайное чудо, а внутреннее осознание: "Так больше жить нельзя". Именно он становится началом положительных изменений в жизни.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости