Таро советы на ноябрь: что важно учесть каждому знаку зодиака

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Амбарцумян Анна
Ноябрь обещает быть месяцем перемен и новых возможностей. Карты Таро в этот период указывают на важные уроки и советы для каждого знака зодиака. Этот месяц может стать отправной точкой для личностного роста, потому важно сосредоточиться на своих чувствах и интуиции. Рассмотрим, какие карты Таро будут сопровождать каждый знак и что они рекомендуют.
Таро советы на ноябрь. Фото: freepik
Овен (21 марта – 19 апреля)
Карта луны: Сила
Совет: Верьте в свои силы и возможности. Используйте внутреннюю силу, чтобы преодолевать трудности. Будьте уверены в себе и своем выборе.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Карта месяца: Десятка Пентаклев
Совет: Сосредоточьтесь на финансовых вопросах и стабильности. Важно укрепить свои материальные ресурсы и инвестировать в будущее. Работайте на достижение долгосрочных целей.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Карта луны: Император
Совет: Не бойтесь проявлять лидерские качества. Этот месяц может принести возможности для роста карьеры. Возьмите на себя ответственность и указывайте путь другим.
Рак (21 июня – 22 июля)
Карта месяца: Луна
Совет: слушайте свою интуицию и не бойтесь раскрывать свои эмоции. Ноябрь может принести определенную неразбериху, поэтому важно доверять своим чувствам.
Лев (23 июля – 22 августа)
Карта луны: Солнце
Совет Этот месяц принесет положительные изменения и радость. Используйте энергию Солнца, чтобы заряжать других и быть источником вдохновения.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Карта месяца: Тройка Пентаклев
Совет: Сосредоточьтесь на сотрудничестве и командной работе. Ваши усилия и усилия будут оценены. Совместная деятельность принесет положительные результаты.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Карта месяца: Любимец
Совет: В этом месяце важно сосредоточиться на отношениях. Общайтесь открыто и проявляйте искренность. Ваши отношения могут стать источником радости и поддержки.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Карта месяца: Смерть
Совет: Ноябрь может привести к завершению определенных циклов. Не бойтесь перемен и трансформаций. Отпустите прошлое, чтобы освободить место нового.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Карта луны: Справедливость
Совет: Будьте объективны и честны во всех делах. Важно учитывать свои действия и последствия. Принимайте решения, основанные на этике и морали.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Карта месяца: Два Пентакли
Совет: Оставайтесь гибкими и готовыми к переменам. Вы можете столкнуться с необходимостью балансировать между разными обязанностями. Планируйте свои действия заранее.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Карта луны: Звезда
Совет: Этот месяц принесет надежду и вдохновение. Слушайте свои мечты и стремления, они ведь могут стать реальностью. Продолжайте идти к своим целям.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Карта месяца: Пятерка Кубков
Совет: Не сосредотачивайтесь на потере, а найдите пути для новых начинаний. Ноябрь может принести новые возможности, если вы можете изменить свой взгляд на ситуацию.
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