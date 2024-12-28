Таро-гороскоп на воскресенье: какие сюрпризы приготовил этот день

29 декабря будет днем для размышления и планирования будущего. Карты Таро указывают на возможность завершения определенных циклов и подготовки к новым начинаниям. Это хорошая возможность для интроспекции, очищения и определения приоритетов на следующий год. День может быть спокоен, но с глубокими эмоциональными и духовными итогами. "Комментарии" разбирались, что ждать каждому знаку зодиака.

Карты Таро. Фото: freepik

Гороскоп на сегодня

Овен (21 марта — 19 апреля)

Карта дня: Луна

Овны сегодня могут столкнуться с внутренними сомнениями или неопределенностью. Луна в Таро указывает на темные стороны, которые могут потребовать внимания. Сегодня важно не поддаваться панике, а принимать ситуацию такой, какая она есть. Надо верить в свою интуицию и не бояться смотреть поглубже.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Карта дня: Солнце

Тельцы сегодня будут наполнены энергией и оптимизмом. Солнце приносит ясность и позитив. Это отличный день для открытий и радости. Вы будете чувствовать гармонию с окружающими людьми, а также получите возможности для улучшения своего финансового положения или отношений.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Карта дня: Отшельник

Близнецам этого дня лучше быть в одиночестве или посвятить время глубоким размышлениям. Отшельник показывает потребность в тишине и внутреннем покое. Это время для поиска ответов на важные вопросы, самосовершенствования и медитаций. Помните, что время от времени отдых от внешнего мира помогает понять себя.

Рак (21 июня — 22 июля)

Карта дня: Колесница

Раки сегодня ощутят большую силу воли и мотивацию к действию. Колесница приносит решительность и победу. Это отличный день для осуществления больших шагов вперед, но важно не терять фокус и действовать с четким планом. Избегайте поспешных решений и оставайтесь верны своим целям.

Лев (23 июля — 22 августа)

Карта дня: Сила

Львы сегодня будут ощущать большую внутреннюю силу. Карта Силы говорит о том, что вы способны преодолеть какие-либо трудности, если будете действовать с любовью и терпением. Это хороший день для того, чтобы преодолеть собственные страхи или заняться важными вопросами, требующими большой эмоциональной выносливости.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Карта дня: Смерть

Сегодня Девам может быть трудно отпустить старые привычки или обстоятельства, но изменения неизбежны. Карта Смерти указывает на завершение определенного этапа жизни и открытие новых возможностей. Это время для трансформации и очистки из прошлого, чтобы начать новый цикл.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта дня: Жрица

Весам стоит сегодня слушать свою интуицию и углубляться в себя. Жрица символизирует тайны и мудрость, скрытые в глубине души. Это время для созерцания, медитации и принятия важных решений на основе интуитивного ощущения. Не бойтесь верить в то, что не видно на поверхности.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта дня: Туз Мечев

Скорпионы сегодня могут получить важную иллюминацию или внезапные идеи. Туз Мечей приносит ясность и новые возможности для перемен. Этот день подходит для решения сложных вопросов, раскрытия истины или начала новых проектов. Важно действовать решительно и не бояться разоблачать то, что долго оставалось неизвестным.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта дня: Туз Чаш

Стрельцам сегодня откроется новая эмоциональная перспектива. Туз Чаш сулит начало нового этапа в любви, дружбе или творчестве. Это хороший день для начала новых отношений или для усиления существующих связей. Ваша эмоциональная открытость привлечет к вам людей, готовых поддержать.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта дня: Дьявол

Козероги сегодня могут столкнуться с внутренними искушениями или ограничениями, мешающими их развитию. Дьявол указывает на необходимость освободиться от привязанностей или зависимостей, удерживающих вас в комфортной, но ограниченной зоне. День подходит для того, чтобы избавиться от вредных привычек или убеждений.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта дня: Звезда

Водолеи сегодня ощутят поток положительной энергии. Звезда приносит вдохновение, надежду и веру в лучшее будущее. Это отличный день для реализации творческих идей или начала нового этапа в личной жизни. Вы сможете выйти на новый уровень развития и найти свое место в мире.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта дня: Императрица

Рыбы сегодня получат особую поддержку от окружающих и внутреннего мира. Императрица символизирует богатство, гармонию и творческий потенциал. Это прекрасный день для того, чтобы позаботиться о себе, своих близких и реализовать творческие замыслы. Вы будете чувствовать себя уверенно и творчески настроенными.

Помните, что гороскоп – это рекомендация, а не точный прогноз. Ваша жизнь в ваших руках!