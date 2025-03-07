Таро гороскоп на субботу: у кого будут удачные выходные

Этот день принесет глубокие осознания и возможность расставить все точки над "i". Таро указывает на необходимость принятия решений, влияющих на будущее. Энергия дня способствует внутреннему балансу и разрешению сложных ситуаций. Это время для честности с самим собой и окружением. Некоторые события могут выглядеть судьбоносными, но они лишь отображение выбора, сделанного ранее. "Комментарии" разбирались, что ждать каждому знаку зодиака.

Карты Таро. Фото: freepik

Гороскоп на день

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта дня: Император

День потребует от тебя дисциплины, четкости и ответственности. Нужно действовать уверенно, не отступая перед трудностями. Стабильность и структура – главные темы этого дня.

Совет: Будь стойким в своих решениях, но не забывай прислушиваться к мнению других.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта дня: Верховная жрица

Сегодня интуиция будет твоим лучшим помощником. Некоторые ответы скрыты, и чтобы их найти, нужно погрузиться в глубины подсознания. Это день для наблюдения, а не для активных действий.

Совет: Доверяй своему внутреннему голосу и избегай поспешных выводов.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта дня: Влюбленные

Этот день поставит перед тобой выбор, который может относиться к отношениям, работе или жизненной философии. Важно слушать свое сердце и бездействовать под влиянием чужих мыслей.

Совет: Делая выбор, руководствуйся не только умом, но и чувствами.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта дня: Колесница

Тебя ждет динамичный день, наполненный движением и вызовами. Главное – не сомневаться в своих силах. Успех возможен, если будешь действовать смело и целеустремленно.

Совет: Контролируй ситуацию, не разрешай эмоциям управлять тобой.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта дня: Солнце

Это будет день радости, вдохновения и ясности. Возможны приятные новости, встречи и моменты искренней радости. Испытаешь прилив энергии и уверенности в своих силах.

Совет: Наслаждайся моментом и не бойся делиться своим светом с другими.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта дня: Отшельник

Наступает время углубления в себя. Возможно, тебе захочется уединение или отдых от суеты. Это благоприятный момент для саморазвития, обучения или духовного поиска.

Совет: Прислушивайся к внутреннему голосу и не бойся временного одиночества.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта дня: Правосудие

День принесет ситуации, в которых придется быть честными с собой и другими. Любые действия будут иметь последствия, поэтому важно действовать справедливо и обдуманно.

Совет: Соблюдай принципы истины и равновесия во всем.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта дня: Смерть

Это день трансформаций и избавления от всего лишнего. Возможно, придется оставить что-то в прошлом, чтобы шагнуть вперед. Не бойся перемен – они ведут к новой жизни.

Совет: Отпусти то, что больше не приносит пользы, и будь готов к обновлению.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта дня: Луна

День может принести неопределенность или иллюзию. Важно не поддаваться страхам и путанице. Не все события таковы, какими кажутся на первый взгляд.

Совет: Не торопись с решениями, пока не получишь больше ясности.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта дня: Дьявол

Возможно, ты столкнешься с собственными соблазнами, ограничениями или токсичными связями. Важно осознать, что ты сам выбираешь или подвергаться этому влиянию.

Совет: Будь внимателен к тому, что тебя держит в ловушке, и найди способ освободиться.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта дня: Звезда

День наполнен вдохновением и верой в лучшее будущее. Ты получишь поддержку Вселенной и даже если путь непростой, ты на правильном направлении.

Совет: Верь в свои мечты и не сдавайся, даже если не видишь мгновенного результата.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта дня: Повешеник

Возможно ощущение застоя или необходимость пересмотра своих убеждений. Не стоит спешить — иногда изменение перспективы приносит больше активных действий.

Совет: Позволь себе принять ситуацию такой, как она есть, и попробуй взглянуть на нее под другим углом.