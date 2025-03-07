Таро гороскоп на субботу: у кого будут удачные выходные

Рубрики
МЕНЮ
Амбарцумян Анна
Этот день принесет глубокие осознания и возможность расставить все точки над "i". Таро указывает на необходимость принятия решений, влияющих на будущее. Энергия дня способствует внутреннему балансу и разрешению сложных ситуаций. Это время для честности с самим собой и окружением. Некоторые события могут выглядеть судьбоносными, но они лишь отображение выбора, сделанного ранее. "Комментарии" разбирались, что ждать каждому знаку зодиака.
Карты Таро. Фото: freepik
Овен (21 марта – 19 апреля)
Карта дня: Император
День потребует от тебя дисциплины, четкости и ответственности. Нужно действовать уверенно, не отступая перед трудностями. Стабильность и структура – главные темы этого дня.
Совет: Будь стойким в своих решениях, но не забывай прислушиваться к мнению других.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Карта дня: Верховная жрица
Сегодня интуиция будет твоим лучшим помощником. Некоторые ответы скрыты, и чтобы их найти, нужно погрузиться в глубины подсознания. Это день для наблюдения, а не для активных действий.
Совет: Доверяй своему внутреннему голосу и избегай поспешных выводов.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Карта дня: Влюбленные
Этот день поставит перед тобой выбор, который может относиться к отношениям, работе или жизненной философии. Важно слушать свое сердце и бездействовать под влиянием чужих мыслей.
Совет: Делая выбор, руководствуйся не только умом, но и чувствами.
Рак (21 июня – 22 июля)
Карта дня: Колесница
Тебя ждет динамичный день, наполненный движением и вызовами. Главное – не сомневаться в своих силах. Успех возможен, если будешь действовать смело и целеустремленно.
Совет: Контролируй ситуацию, не разрешай эмоциям управлять тобой.
Лев (23 июля – 22 августа)
Карта дня: Солнце
Это будет день радости, вдохновения и ясности. Возможны приятные новости, встречи и моменты искренней радости. Испытаешь прилив энергии и уверенности в своих силах.
Совет: Наслаждайся моментом и не бойся делиться своим светом с другими.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Карта дня: Отшельник
Наступает время углубления в себя. Возможно, тебе захочется уединение или отдых от суеты. Это благоприятный момент для саморазвития, обучения или духовного поиска.
Совет: Прислушивайся к внутреннему голосу и не бойся временного одиночества.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Карта дня: Правосудие
День принесет ситуации, в которых придется быть честными с собой и другими. Любые действия будут иметь последствия, поэтому важно действовать справедливо и обдуманно.
Совет: Соблюдай принципы истины и равновесия во всем.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Карта дня: Смерть
Это день трансформаций и избавления от всего лишнего. Возможно, придется оставить что-то в прошлом, чтобы шагнуть вперед. Не бойся перемен – они ведут к новой жизни.
Совет: Отпусти то, что больше не приносит пользы, и будь готов к обновлению.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Карта дня: Луна
День может принести неопределенность или иллюзию. Важно не поддаваться страхам и путанице. Не все события таковы, какими кажутся на первый взгляд.
Совет: Не торопись с решениями, пока не получишь больше ясности.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Карта дня: Дьявол
Возможно, ты столкнешься с собственными соблазнами, ограничениями или токсичными связями. Важно осознать, что ты сам выбираешь или подвергаться этому влиянию.
Совет: Будь внимателен к тому, что тебя держит в ловушке, и найди способ освободиться.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Карта дня: Звезда
День наполнен вдохновением и верой в лучшее будущее. Ты получишь поддержку Вселенной и даже если путь непростой, ты на правильном направлении.
Совет: Верь в свои мечты и не сдавайся, даже если не видишь мгновенного результата.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Карта дня: Повешеник
Возможно ощущение застоя или необходимость пересмотра своих убеждений. Не стоит спешить — иногда изменение перспективы приносит больше активных действий.
Совет: Позволь себе принять ситуацию такой, как она есть, и попробуй взглянуть на нее под другим углом.
Новости