Таро-гороскоп на субботу: какому знаку зодиака повезет больше всего

Этот день, 7 декабря 2024 года, обещает быть спокойным, но важным для размышлений. Это время, когда важно слушать свою интуицию и погружаться в глубину собственных чувств и мыслей. Многие могут получить важные подсказки от Вселенной через ощущения и мечты. Важно оставаться открытым для новых возможностей, не бежать вперед, а дождаться правильного момента для принятия решений. "Комментарии" разбирались, что ждать каждому знаку зодиака.

Карты Таро. Фото: freepik

Гороскоп на сегодня

Овен (21 марта — 19 апреля)

Карта дня: Колесница

Сегодня Овнам следует сосредоточиться на своих целях и смело двигаться вперед. Карта Колесницы символизирует победу через контроль и решительность. Если вы сможете сохранять баланс, день принесет вам удачу в том, что вы планируете. Это время активных действий и преодоления препятствий.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Карта дня: Паж Кубков

Тельцы могут ощутить потребность в эмоциональных переменах или новых знакомствах. Паж Кубков подсказывает, что сегодня могут возникнуть моменты вдохновения, творчества и общения. Это хорошее время для начала новых эмоциональных или творческих проектов, а также открытия новых чувств в отношениях.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Карта дня: Башня

Для Близнецов этот день может принести неожиданные изменения или кризисные ситуации. Карта Башни предупреждает о возможности неожиданных событий, которые заставят вас пересмотреть свою ситуацию. Это может быть как личное, так и профессиональное потрясение, но важно помнить, что после разрушения обычно возобновляется новый порядок.

Рак (21 июня — 22 июля)

Карта дня: Звезда

Раки сегодня могут ощутить надежду и покой. Карта Звезды приносит чувство благополучия и верности своим убеждениям. Это время для исцеления, а также для воплощения своих мечтаний в реальность. Важно верить в себя и не упускать веру в свои возможности.

Лев (23 июля — 22 августа)

Карта дня: Суд

Сегодня для Львова возможно важное решение или оценка прошлых событий. Карта Суда указывает на время рефлексии, когда вы будете оценивать свои поступки и усилия. Это хорошее время для того, чтобы посмотреть на себя со стороны и признать свои достижения и ошибки. Ответы на беспокоящие вас вопросы могут быть в прошлом.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Карта дня: Тройка Мечей

Сегодня может быть день эмоциональных испытаний для Дев. Тройка Мечей – это карта болезненных прощаний и разочарований. Возможно, вы столкнетесь с эмоциональными трудностями или изменениями в отношениях. Помните, что этот момент является частью процесса исцеления и не длится вечно.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта дня: Десятка Кубков

Для Весов этот день будет очень благоприятен для отношений и эмоционального удовольствия. Десятка Кубков символизирует гармонию, счастье в семье и любви. Это прекрасное время для времяпрепровождения с близкими или для создания планов на будущее с учетом эмоциональной поддержки.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта дня: Повешен

Скорпионам стоит сегодня подумать, прежде чем действовать. Повешен подсказывает, что это день паузы, когда лучше не принимать поспешных решений. Возможно, вы на развилке, и для того, чтобы понять, что делать дальше, стоит отступить на шаг назад и внимательно оценить ситуацию.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта дня: Колесо Фортуны

Для Стрельцов сегодняшний день обещает быть богатым изменениями и возможностями. Колесо Фортуны означает цикл изменений и вращения удачи. Это может быть момент, когда случай решает вашу судьбу или дает шанс на новое начало. Важно быть готовым к изменениям и использовать благоприятные возможности.

Козориг (22 декабря — 19 января)

Карта дня: Император

Козороги получают мощную энергию для действий и принятия решений. Император символизирует контроль, порядок и стабильность. Это день для того, чтобы проявить лидерские качества, принимать жесткие решения и действовать решительно, сохраняя самоконтроль в любых ситуациях.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта дня: Сила

Водолеям сегодня следует полагаться на свою внутреннюю силу и выдержку. Карта Силы говорит о способности преодолеть трудности благодаря терпению и внутреннему покою. Важно не допустить, чтобы внешние обстоятельства влияли на ваше эмоциональное состояние.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта дня: Рыцарь Кубков

Рыбы могут получить новые эмоциональные возможности или вдохновение для действий. Рыцарь Кубков приносит энергию любви, гармонии и творчеству. Это прекрасное время, чтобы открыть сердце для новых эмоциональных переживаний или проявить нежность к близким.

Помните, что гороскоп – это рекомендация, а не точный прогноз. Ваша жизнь в ваших руках!