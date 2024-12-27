Таро-гороскоп на субботу: к чему следует быть готовым

Сегодня 28 декабря день обещает быть спокойным и стабильным, но с моментами глубоких внутренних переживаний. Карты Таро показывают, что это идеальное время для рефлексии, самосовершенствования и завершения старых дел. Подходит для того, чтобы закрыть ненужные циклы и зафиксировать то, чего вы достигли в уходящем году. "Комментарии" разбирались, что ждать каждому знаку зодиака.

Карты Таро. Фото: freepik

Гороскоп на сегодня

Овен (21 марта — 19 апреля)

Карта дня: Колесница

Овны сегодня будут чувствовать себя энергичными и готовыми к действию. Колесница дарит вам силу, упрямство и способность достигать своих целей. Однако важно помнить о балансе: не позволяйте лишнему энтузиазму вовлечь вас в конфликты или чрезмерные риски. День хорош для движения вперед, но осторожно с импульсивными решениями.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Карта дня: Правосудие

Тельцы сегодня могут оказаться перед важными решениями, требующими объективности и справедливости. Правосудие указывает на необходимость найти баланс в своих поступках и взаимодействие с другими. Если есть вопросы, требующие юридического или морального решения, сегодня у вас есть шанс получить верный ответ.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Карта дня: Звезда

Близнецы получают отличную энергию для самовосстановления и вдохновения. Звезда сулит время для духовного роста, открытия новых перспектив и верного пути. Этот день подходит для творчества и размышлений о будущем. Настройтесь на позитив и не бойтесь следовать своим мечтам.

Рак (21 июня — 22 июля)

Карта дня: Башня

Для Раков день может принести неожиданные изменения, которые заставят пересмотреть старые убеждения и структуры. Башня говорит о возможных потрясениях, но она также открывает новые возможности после разрушения старика. Время для перемен и принятия новых перспектив.

Лев (23 июля — 22 августа)

Карта дня: Императрица

Львы сегодня получат большую поддержку во всех областях жизни. Императрица приносит процветание, комфорт и гармонию. День подходит для творческой деятельности, семейных дел и заботы о себе. Вы будете поражать окружение своей уверенностью и привлекательностью.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Карта дня: Повешен

Девам сегодня стоит сделать паузу и задуматься. Повешен советует пересмотреть свои убеждения и взгляды на ситуацию, в которой вы находитесь. Иногда уход и изменение перспективы помогают увидеть больше. Не торопитесь с решениями – дайте себе время на размышления.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта дня: Солнце

Весы ощутят большую дозу энергии и оптимизма. Солнце сулит ясность, удачу и положительные моменты в общении с окружающими людьми. Сегодня вы сможете проявить свои таланты и получить признание своими усилиями. Прекрасный день для того, чтобы улыбаться и дарить радость другим.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта дня: Смерть

Карта Смерти может показаться пугающей, но на самом деле она указывает на завершение одного этапа и начало нового. Для Скорпионов сегодня идеальный день для трансформации, отпуска прошлого и очищения от того, что уже не служит. Это период больших перемен, открывающих новые возможности.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта дня: Мудрость

Для Стрельцов сегодня будет важно сохранять мудрость и покой. Карта Мудрости указывает на необходимость консультироваться с более опытными людьми или обращаться к внутреннему источнику знаний. Доверяйте своей интуиции и используйте извлеченные уроки прошлого для принятия важных решений.

Козориг (22 декабря — 19 января)

Карта дня: Дьявол

Сегодня Козороги могут столкнуться с искушениями или зависимостями, мешающими двигаться вперед. Карта Дьявола предупреждает о риске попасть в ловушку собственных желаний или обязательств. Важно распознать, что сдерживает ваше развитие и избавиться от этого.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта дня: Сила

Водолеи сегодня получат силу и уверенность в преодолении любых трудностей. Карта Силы подчеркивает вашу способность справиться с любыми вызовами. Вы будете поражать других своей внутренней силой и спокойствием даже в сложных ситуациях.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта дня: Жрица

Рыбы получат сегодня интуитивные указания, которые помогут принять важные решения. Карта Жрицы говорит о необходимости прислушиваться к своей внутренней мудрости и не торопиться с действиями. День подходит для медитаций, саморазмышлений и развития духовных практик.

Помните, что гороскоп – это рекомендация, а не точный прогноз. Ваша жизнь в ваших руках!