Таро-гороскоп на пятницу: каким знакам зодиака сегодня повезет

День наполнен энергией новых начинаний и внутренних переосмыслений. Карты Таро указывают на период активности, когда следует действовать смело, но осторожно. Карта дня – "Маг", символизирующая проявление собственных талантов, использование ресурсов для достижения целей и уверенность в своих силах. Это удачное время для начала новых проектов, разрешения конфликтов и реализации задуманного. "Комментарии" разбирались, что ждать каждому знаку зодиака.

карты Таро. Фото: freepik

Гороскоп на сегодня

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта дня: "Солнце"

Ваш понедельник будет ярким и наполненным положительными моментами. Смело беритесь за новые дела – у вас все получится. Возможны хорошие новости, связанные с финансами или работой. Избегайте чрезмерной самоуверенности, оставайтесь аккуратными в общении с коллегами.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта дня: "Император"

Вам понадобится решительность и дисциплина. Это хорошее время для наведения порядка в работе и дома. Следуйте плану и не позволяйте эмоциям возобладать. В финансовых вопросах проявите осмотрительность – спонтанные расходы могут навредить.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта дня: "Влюбленные"

День благоприятен для налаживания отношений. Вы можете разрешить старые конфликты или найти компромисс. Не избегайте откровенных разговоров – они принесут облегчение. В работе не бойтесь попросить помощи или совета, это только улучшит ваш результат.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта дня: "Отшельник"

Понедельник может стать днем самоанализа и переосмысления. Вам понадобится время для уединения и работы по внутренним вопросам. Отложите важные решения – они нуждаются в большей информации. Сосредоточьтесь на долгосрочных планах, а не на мгновенных эмоциях.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта дня: "Колесо Фортуны"

Этот день может принести неожиданные события или перемены в привычном ритме. Будьте открыты к новому – даже если сначала это будет сложным. В работе возможна неожиданная возможность. В отношениях – доверяйте судьбе, она знает, что делает.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта дня: "Справедливость"

Ваши усилия и честность будут вознаграждены. День благоприятен для решения юридических вопросов или заключения сделок. Ответственно подходите ко всему, что вы делаете – это время, когда справедливость будет на вашей стороне.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта дня: "Звезда"

Этот день станет для вас символом надежды и возможностей. Не бойтесь мечтать и двигаться к своей цели. Ваша интуиция сегодня очень сильна – прислушивайтесь к ней. Избегайте переутомлений, ведь впереди еще много интересного.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта дня: "Башня"

Возможны внезапные изменения, которые покажутся вызовом. Однако не стоит отчаиваться – каждый кризис открывает дверь к новому. Будьте готовы к переменам и старайтесь сохранять спокойствие. Поддержка друзей или близких станет вашей опорой.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта дня: "Шут"

Вы на пороге новых возможностей. Это прекрасное время для начала поездки, обучения или старта нового проекта. Сохраняйте легкость и открытость – даже если вам кажется, что риски велики. Избегайте чрезмерной серьезности, она лишь усложнит путь.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта дня: "Десятка Жезлов"

Вы можете почувствовать перегрузку работой или обязанностями. Не бойтесь просить о помощи и делегировать задачи. Сейчас важно найти баланс между усилиями и отдыхом во избежание эмоционального выгорания.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта дня: "Сила"

Ваш день будет полон энергии и уверенности. Вы можете справиться даже с самыми сложными вызовами. Сосредоточьтесь на том, что действительно важно, и не тратьте силы по пустякам. В отношениях проявляйте терпение – это поможет сохранить гармонию.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта дня: "Месяц"

Вы можете почувствовать определенную неуверенность или путаницу. Не торопитесь с решениями – подождите, пока ситуация прояснится. Это удачное время для творчества и саморазвития. Избегайте сплетен и доверяйте своим ощущениям.

Помните, что гороскоп – это рекомендация, а не точный прогноз. Ваша жизнь в ваших руках!