Таро гороскоп на понедельник: у кого неделя начнется удачно

карты Таро. Фото: freepik

День несет смешанные энергии, побуждающие к саморефлексии и решению старых вопросов. Карты указывают на необходимость расставить приоритеты, завершить важные дела и сделать первые шаги в новых начинаниях. Понедельник может принести неожиданные возможности и испытания, которые проверят силу духа и умение адаптироваться. "Комментарии" разбирались, что подготовил этот день для всех знаков зодиака.

Гороскоп на день

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта дня: Рыцарь Мечев

Этот день требует решительных действий и скорейшего принятия решений. Придется проявить инициативу, возможно даже рискнуть, чтобы достичь желаемого результата. Не избегай конфликтов, если они возникнут – важно отстаивать свою позицию, но не переходить границу агрессии.

Совет: Действуй быстро, но не забывай анализировать ситуацию перед тем, как сделать решающий шаг.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта дня: Десятка Пентаклев

День сулит стабильность и гармонию, особенно в финансовых и семейных вопросах. Возможны приятные встречи, поддержка близких или даже неожиданные финансовые поступления. Работа в коллективе или родных принесет положительные результаты.

Совет: Используй этот день для укрепления связей и планирования долгосрочных проектов.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта дня: Восьмерка Кубков

Пора оставить что-то в прошлом – старые привычки, отношения или даже работу, которая больше не приносит радости. Осознание этого может оказаться непростым, но изменения необходимы для личностного развития.

Совет: Не бойся двигаться вперед, даже если сначала кажется, что оставляешь что-нибудь важное.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта дня: Верховная Жрица

Интуиция будет твоим лучшим советчиком. Сегодня стоит больше слушать себя, чем окружение. Не торопись с выводами и решениями – лучше собрать больше информации и дождаться соответствующего момента.

Совет: Доверяй внутреннему голосу и не раскрывай свои планы преждевременно.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта дня: Тройка Жезлов

День открывает перспективы новых возможностей. Ты уже заложил основу, и сейчас настал момент двигаться вперед. Успех зависит от смелости и умения правильно оценивать ситуацию.

Совет: Действуй смело, не оглядывайся назад – ты на правильном пути.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта дня: Шестерка Мечей

Пора отпустить прошлое и двигаться дальше. Эта карта символизирует переход к лучшему, даже если пока неясно, что ждет впереди. Если возникают трудности, их удастся преодолеть благодаря терпению и гибкости.

Совет: Сосредоточься на будущем, не зацикливайся на оставшихся позади проблемах.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта дня: Двойка Пентаклев

Придется балансировать между несколькими делами сразу. Возможны финансовые или организационные вопросы, требующие внимания. Главное – не торопиться и не брать на себя больше, чем можешь выполнить.

Совет: Контролируй свои ресурсы и не принимай импульсивные решения.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта дня: Семерка Кубков

Перед тобой много вариантов, но не все из них подлинные. Иллюзии или неправильное восприятие могут завести в ловушку. Будь осторожен с обещаниями, особенно от посторонних людей.

Совет: Анализируй все возможности, прежде чем сделать выбор.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта дня: Девятка Жезлов

День может быть напряженным, но у тебя достаточно сил, чтобы выдержать любые трудности. Главное – не сдаваться, даже если кажется, что энергия на грани. Скоро придет момент облегчения.

Совет: Не сдавайся, финальный рывок принесет тебе заслуженный успех.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта дня: Король Пентаклев

Прекрасный день для работы, финансовых вопросов и планирования. Стабильность – ключевой аспект этого понедельника. Можешь ожидать заслуженного вознаграждения за свой труд или выгодной возможности для развития.

Совет: Действуй рационально, не спеши и не рискуй без надобности.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта дня: Четверка Мечей

Сегодня следует взять паузу. Твой организм и разум нуждаются в отдыхе. Старайся избегать конфликтов, перегрузок и излишней активности. Это идеальный день для обновления сил.

Совет: Позволь себе отдохнуть, прежде чем браться за новые задачи.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта дня: Луна

День может быть полон неопределенности, сомнений или даже иллюзий. Важно не поддаваться страхам и сохранять ясность мысли. Избегай необдуманных решений и полагайся на внутреннее чувство правды.

Совет: Доверяй себе, но будь внимательным к происходящему вокруг.