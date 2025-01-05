Таро гороскоп на понедельник: какие сюрпризы подготовили карты вашему знаку

Понедельник 6 декабря 2025 г. пройдет под влиянием карты "Колесо Фортуны". Это день перемен, неожиданностей и кармических уроков. Удача может быть изменчива, поэтому важно сохранять равновесие и доверять процессу. День благоприятен для начала новых дел, переосмысления жизненных целей и принятия важных решений. "Комментарии" разбирались, что ждать каждому знаку зодиака.

Карты Таро. Фото: freepik

Гороскоп на день

Овен (21 марта — 19 апреля)

Карта дня: "Сила"

Этот понедельник подарит вам энергию для решения сложных вопросов. Вы способны справиться с любыми вызовами, используя свою внутреннюю силу. Оставайтесь уверенными и не бойтесь действовать.

Совет: Слушайте свою интуицию – она поможет найти верный путь.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Карта дня: "Императрица"

Это благоприятный день для творчества и заботы о близких. Возможно, вам захочется погрузиться в дела, связанные с домом или семьей.

Совет: Сфокусируйтесь на позитиве и вложите свою энергию в создание чего-нибудь нового.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Карта дня: "Дурак"

День обещает быть насыщенным неожиданностями и новыми возможностями. Вас могут пригласить в новый проект или предложить интересную идею.

Совет: Не бойтесь рисковать, но взвешивайте все "за" и "против".

Рак (21 июня — 22 июля)

Карта дня: "Месяц"

Этот день может быть заполнен эмоциями и внутренними переживаниями. Уделите время саморефлексии. Избегайте недоразумений в общении.

Совет: Оставайтесь честными с собой и не торопитесь с решениями.

Лев (23 июля — 22 августа)

Карта дня: "Колесо Фортуны"

Вас ждут неожиданные события. День может доставить как приятные сюрпризы, так и определенные вызовы.

Совет Используйте шанс, когда судьба предлагает новые возможности.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Карта дня: "Отшельник"

Это время для анализа собственных действий и планов. Возможно, вам понадобится немного уединения, чтобы разобраться со своими мыслями.

Совет: Слушайте свой внутренний голос и будьте внимательны к деталям.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта дня: "Влюбленные"

Этот день способствует налаживанию отношений и принятию важных решений. Вас может ожидать разговор, который изменит многое в вашей жизни.

Совет: Действуйте сердцем, но не забывайте об уме.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта дня: "Башня"

День может принести внезапные изменения или события, которые покажутся испытаниями. Но помните, что все это приводит к обновлению.

Совет: Примите изменения как возможность роста.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта дня: "Солнце"

Это день победы и радости. Вы будете полны энергии и уверенности. Смело беритесь за новые дела, ведь удача на вашей стороне.

Совет Поделитесь своей радостью с близкими.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта дня: "Иерофант"

Этот день призывает вас соблюдать правила и традиции. Возможно вам придется взять на себя роль наставника или советника.

Совет: Будьте открыты к новым знаниям и опыту.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта дня: "Звезда"

Ваша вера в лучшее сегодня будет вознаграждена. Это время для реализации амбициозных мечтаний. Ваши идеи обретут поддержку.

Совет: Верьте в свои силы и не останавливайтесь на достигнутом.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта дня: "Жрецкая Верховная" (Жрица)

Интуиция будет вашим основным союзником. Вы сможете увидеть суть вещей и найти ответы на волнующие вас вопросы.

Совет: Не торопитесь с выводами – доверяйте знакам судьбы.

Помните, что гороскоп – это рекомендация, а не точный прогноз. Ваша жизнь в ваших руках!