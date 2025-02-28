Таро гороскоп на месяц: кому повезет в любви, а кому в карьере

Март 2025 года будет месяцем значительных изменений, касающихся внутреннего развития и переходных периодов в жизни. Карта луны: Император. Это означает, что месяц принесет стабильность, необходимость приведения в порядок жизни, получения контроля над ситуацией и принятия важных решений. Вам потребуется руководствоваться здравым смыслом, дисциплиной и решительностью. В конце концов, именно через дисциплину и порядок можно добиться успеха во всех сферах жизни. "Комментарии" разбирались, что подготовил этот месяц для каждого знака зодиака.

Карты Таро. Фото: freepik

Таро гороскоп в месяц

Овен (21 марта — 19 апреля)

Карта месяца : Рыцарь Мечев

Общий гороскоп : Март принесет вам энергию и решимость действовать. Однако соблюдайте осторожность в своих поступках, поскольку поспешность может привести к ненужным конфликтам. Соблюдайте баланс между скоростью и осмотрительностью. Любовь: Ваша страсть будет на высоте, однако остерегайтесь излишней агрессии или нетерпимости к партнеру. Нужно проявить большее терпение и слушать. Карьера : Это время для активных действий. Вы будете в центре внимания, и ваши идеи могут быть важны для продвижения на работе. Но не забывайте учитывать мнения коллег. Совет : Будьте внимательны к деталям, даже если хотите двигаться быстро.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Карта месяца : Десятка Пентаклев

Общий гороскоп : Это месяц стабильности и материального благополучия. Все ваши усилия по финансам и имуществу будут вознаграждены. Взгляните на долгосрочную перспективу и подумайте, как улучшить свое финансовое положение. Любовь : Ваши отношения могут стать глубже и крепче. Это хорошее время для создания семьи или укрепления существующей связи. Карьера : Профессиональный успех на горизонте. Возможны новые перспективы для бизнеса или повышения на работе. Совет : Сосредоточьтесь на стабильности и долговременных целях.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Карта месяца : Верховная Жрица

Общий гороскоп : Март принесет возможность обратить внимание на свой внутренний мир. Это будет время саморазвития, медитаций и изучения новых духовных практик. Больше слушайте свою интуицию. Любовь : Ваши отношения могут потребовать больше глубины. Это хорошее время для того, чтобы разобраться в своих чувствах и изучить их снова. Карьера : Будьте осторожны в делах, связанных с новыми проектами. Проверяйте информацию и слушайте свою интуицию перед важными решениями. Совет : Прислушайтесь к внутреннему голосу, он поможет принимать правильные решения.

Рак (21 июня — 22 июля)

Карта луны : Колесница

Общий гороскоп : Этот месяц будет наполнен движением и прогрессом. Вы почувствуете, что у вас появляется сила для преодоления любых препятствий. Время достижения новых целей. Любовь Ваши отношения могут перейти на новый этап развития . Вы с партнером будете поддерживать друг друга в важных моментах жизни. Карьера : Март подходит для активных изменений в карьере. Это хороший момент для перехода на новую должность или начало нового проекта. Совет : Возьмите под контроль свою ситуацию, не позволяйте внешним факторам влиять на ваши решения.

Лев (23 июля — 22 августа)

Карта месяца : Семерка Кубков

Общий гороскоп : Луна принесет много возможностей, но также и соблазн пойти по неправильному пути. Важно не позволять себе заблудиться в иллюзиях и сосредоточиться на реальных целях. Любовь : Ваши чувства будут разными, и вам трудно будет определить, что вам нужно. Важно сохранять честность и не следовать мечтам, если они не реализуются в реальной жизни. Карьера : Следует быть осторожным в выборе новых проектов. Вам может казаться, что возможностей множество, но не все из них следует реализовать. Совет Приоритетные возможности должны быть реальными и доступными.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Карта месяца : Тройка Пентаклев

Общий гороскоп : Это время для сотрудничества и работы в команде. Вы получите большую поддержку от коллег или партнеров в работе. Покажите свои навыки и они будут оценены. Любовь : В отношениях будет гармония. Если вы откроетесь партнерам и будете готовы к компромиссам, ваше взаимодействие будет плодотворным. Карьера : Время для карьерного роста через совместные усилия. Возможны новые коллаборации или проекты. Совет : Не бойтесь работать в команде – это принесет вам успех.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта луны : Смерть

Общий гороскоп : Это месяц трансформаций. Старые образы жизни и мышления могут измениться. Вы можете ощутить потребность в обновлении и отпустить прошлое. Любовь : В отношениях возможны значительные изменения. Это может быть момент для того, чтобы поставить точку в отношениях, которые уже не доставляют радости. Карьера : Следует изменить подход к работе, может быть, вы захотите начать новый проект или сменить профессию. Совет Примите изменения, они принесут вам новые возможности.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта луны : Маг

Общий гороскоп : Луна обещает большой потенциал для достижения ваших целей. У вас есть все инструменты для того, чтобы создать новые возможности. Используйте свой интеллект и решительность. Любовь : Отношения могут быть насыщенными и продуктивными. Вы найдете общий язык с партнером и вместе решать важные вопросы. Карьера : Это время для того, чтобы реализовать свои идеи и начать новые проекты. Ваши возможности могут привести к профессиональному росту. Совет : Верьте в свои силы и используйте все ресурсы для достижения цели.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта луны : Солнце

Общий гороскоп : Эта луна принесет вам ясность и оптимизм. Вы почувствуете, что все идет правильно, и сможете по полной использовать свой потенциал. Любовь : В отношениях будет гармония и понимание. Это хорошее время для отдыха вместе или путешествий. Карьера : Ваши достижения будут заметны. Вы получите признание за свою работу и сможете двигаться к новым высотам. Совет : Доверяйте своей интуиции, он сейчас сильный.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта месяца : Девятка Пентаклев

Общий гороскоп : Луна принесет успех в финансах и личной жизни. Вы сможете наслаждаться плодами своего труда. Любовь : В отношениях может появиться больше свободы. Это хорошая возможность для того, чтобы больше времени уделять себе и своему развитию. Карьера : Вам будет легко работать над проектами, особенно если вы вложили время и усилия раньше. Возможны награды или повышения. Совет : Сосредоточьтесь на своем благополучии и результатах.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта луны : Звезда

Общий гороскоп : Март – это время для восстановления надежды и вдохновения. Вы получите возможность посмотреть ситуацию с новой перспективы. Любовь : В отношениях вы будете находить поддержку и гармонию. Это прекрасное время для того, чтобы вместе двигаться к общим целям. Карьера : Луна принесет новые возможности для вашей профессиональной деятельности. Не бойтесь следовать своим интуитивным убеждениям. Совет : Верьте в свои мечты и идите к ним.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта месяца : Двойка Кубков

Общий гороскоп : Это месяц партнерства и гармонии в ваших отношениях с другими людьми. Вы почувствуете глубокую связь с окружающим миром. Любовь : Ваши отношения будут стабильными и удовлетворительными. Возможна новая встреча или более глубокие отношения с уже существующим партнером. Карьера : Луна подходит для совместных проектов и коллабораций. Ваши усилия в команде принесут плоды. Совет Отдавайте себя с искренностью в отношениях, и они обязательно принесут вам счастье.