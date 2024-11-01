Таро-гороскоп на эти выходные: неожиданные повороты судьбы для каждого зодиака знака

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Амбарцумян Анна
Исходящие обещают быть непредсказуемыми и насыщенными для многих знаков. Карты "Колесо Фортуны" и "Звезда" показывают, что события могут приобретать неожиданные обороты, но в правильном направлении, с большой вероятностью к лучшему. "Звезда" также указывает на оптимизм и надежду, подсказывающую, что нужно доверять Вселенной и открытым возможностям. "Комментарии" разбирались, что звезды обещают каждому знаку зодиака в эти выходные.
карты Таро. Фото: freepik
Овен (21 марта – 19 апреля)
Карта: "Маг"
Эти выходные Овнам следует проявить свою креативность и таланты. "Маг" подсказывает, что у вас есть необходимые ресурсы для достижения своих целей. Возможно, вам следует быть более решительными и взять на себя инициативу в вопросах, которые раньше казались сложными.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Карта: "Императрица"
Для Тельцов эти выходные – время любви и тепла. "Императрица" призывает уделить внимание семье, дому и близким людям. Возможны приятные сюрпризы в отношениях или чувство комфорта в доме. Также карта обещает финансовое благополучие или новые источники доходов.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Карта: "Верховная Жрица"
Для Близнецов это период для сосредоточения на интуиции. "Верховная Жрица" говорит о необходимости доверять своим чувствам и не подвергаться влиянию чужих мнений. Вам могут открыться неожиданные ответы на беспокоящие вопросы.
Рак (21 июня – 22 июля)
Карта: "Месяц"
Исходящие могут быть заполнены эмоциями и подсознательными ощущениями. "Луна" предупреждает о вероятности неразберихи в некоторых вопросах, поэтому будьте осторожны в выводах и решениях. Раков ждут сны или знаки, которые могут помочь найти ответы на внутренние вопросы.
Лев (23 июля – 22 августа)
Карта: "Сила"
Львам следует сосредоточиться на уверенности в своих силах. "Сила" указывает на необходимость контролировать эмоции и быть терпеливыми. Вам по силам преодолеть какие-либо вызовы этих выходных, если сможете сохранить спокойствие и решительность.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Карта: "Суд"
Эти выходные могут стать временем перемен для Дев. "Суд" говорит о возможности окончательного решения или завершении важного этапа. Возможно, вам придется обдумать новое направление или сделать важный выбор, который окажет влияние на ваше будущее.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Карта: "Влюбленные"
Для Весов этот период сулит гармонию в отношениях. "Влюбленные" символизируют единство, поэтому это удачное время для налаживания или углубления связей. Если вы стоите перед выбором, соблюдайте сердце и доверяйте чувствам.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Карта: "Смерть"
Хотя карта может выглядеть пугающе, на самом деле она символизирует преобразование. "Смерть" обещает Скорпионам возможность отказаться от старика и открыться для новых начинаний. Это прекрасное время для саморефлексии и подготовки к переменам.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Карта: "Колесница"
Стрельцам эти выходные могут принести энергичное движение вперед. "Колесница" указывает на необходимость действовать, управлять ситуацией и использовать все возможности. Возможны поездки, которые помогут получить новый опыт и вдохновение.
Козорог (22 декабря – 19 января)
Карта: "Иерофант"
Для Козорогов важно оставаться верными своим принципам. "Иерофант" символизирует традиции и структуру, поэтому эти выходные благоприятны для решения вопросов, требующих терпения и дисциплины. Возможно, вам следует обратиться за советом к опытным людям.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Карта: "Звезда"
Для Водолеев эти выходные пройдут под знаком надежды и оптимизма. "Звезда" говорит о духовном росте и новых мечтах. Вы можете ощутить внутренний подъем, который вдохновит вас на творчество или поможет увидеть новые горизонты.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Карта: "Повешен"
Рыбам следует расслабиться и не спешить. "Повешенный" напоминает о важности внутреннего покоя и размышлений. Возможно, вам нужно посмотреть свою точку зрения на определенные вопросы и дать себе время на адаптацию.
Помните, что гороскоп – это рекомендация, а не точный прогноз. Ваша жизнь в ваших руках!
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