Таро-гороскоп на эти выходные: неожиданные повороты судьбы для каждого зодиака знака

Исходящие обещают быть непредсказуемыми и насыщенными для многих знаков. Карты "Колесо Фортуны" и "Звезда" показывают, что события могут приобретать неожиданные обороты, но в правильном направлении, с большой вероятностью к лучшему. "Звезда" также указывает на оптимизм и надежду, подсказывающую, что нужно доверять Вселенной и открытым возможностям. "Комментарии" разбирались, что звезды обещают каждому знаку зодиака в эти выходные.

карты Таро. Фото: freepik

Гороскоп на 2 и 3 ноября

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта: "Маг"

Эти выходные Овнам следует проявить свою креативность и таланты. "Маг" подсказывает, что у вас есть необходимые ресурсы для достижения своих целей. Возможно, вам следует быть более решительными и взять на себя инициативу в вопросах, которые раньше казались сложными.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта: "Императрица"

Для Тельцов эти выходные – время любви и тепла. "Императрица" призывает уделить внимание семье, дому и близким людям. Возможны приятные сюрпризы в отношениях или чувство комфорта в доме. Также карта обещает финансовое благополучие или новые источники доходов.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта: "Верховная Жрица"

Для Близнецов это период для сосредоточения на интуиции. "Верховная Жрица" говорит о необходимости доверять своим чувствам и не подвергаться влиянию чужих мнений. Вам могут открыться неожиданные ответы на беспокоящие вопросы.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта: "Месяц"

Исходящие могут быть заполнены эмоциями и подсознательными ощущениями. "Луна" предупреждает о вероятности неразберихи в некоторых вопросах, поэтому будьте осторожны в выводах и решениях. Раков ждут сны или знаки, которые могут помочь найти ответы на внутренние вопросы.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта: "Сила"

Львам следует сосредоточиться на уверенности в своих силах. "Сила" указывает на необходимость контролировать эмоции и быть терпеливыми. Вам по силам преодолеть какие-либо вызовы этих выходных, если сможете сохранить спокойствие и решительность.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта: "Суд"

Эти выходные могут стать временем перемен для Дев. "Суд" говорит о возможности окончательного решения или завершении важного этапа. Возможно, вам придется обдумать новое направление или сделать важный выбор, который окажет влияние на ваше будущее.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта: "Влюбленные"

Для Весов этот период сулит гармонию в отношениях. "Влюбленные" символизируют единство, поэтому это удачное время для налаживания или углубления связей. Если вы стоите перед выбором, соблюдайте сердце и доверяйте чувствам.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта: "Смерть"

Хотя карта может выглядеть пугающе, на самом деле она символизирует преобразование. "Смерть" обещает Скорпионам возможность отказаться от старика и открыться для новых начинаний. Это прекрасное время для саморефлексии и подготовки к переменам.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта: "Колесница"

Стрельцам эти выходные могут принести энергичное движение вперед. "Колесница" указывает на необходимость действовать, управлять ситуацией и использовать все возможности. Возможны поездки, которые помогут получить новый опыт и вдохновение.

Козорог (22 декабря – 19 января)

Карта: "Иерофант"

Для Козорогов важно оставаться верными своим принципам. "Иерофант" символизирует традиции и структуру, поэтому эти выходные благоприятны для решения вопросов, требующих терпения и дисциплины. Возможно, вам следует обратиться за советом к опытным людям.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта: "Звезда"

Для Водолеев эти выходные пройдут под знаком надежды и оптимизма. "Звезда" говорит о духовном росте и новых мечтах. Вы можете ощутить внутренний подъем, который вдохновит вас на творчество или поможет увидеть новые горизонты.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта: "Повешен"

Рыбам следует расслабиться и не спешить. "Повешенный" напоминает о важности внутреннего покоя и размышлений. Возможно, вам нужно посмотреть свою точку зрения на определенные вопросы и дать себе время на адаптацию.

Помните, что гороскоп – это рекомендация, а не точный прогноз. Ваша жизнь в ваших руках!