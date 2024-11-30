Таро-гороскоп для каждого: какие сюрпризы приготовили выходные

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Амбарцумян Анна
Последние дни осени 2024 обещают быть эмоционально насыщенными и значимыми. Карты Таро указывают на энергию перемен, гармонию в отношениях и необходимость принятия решений. Суббота под влиянием Колеса Фортуны создаст непредсказуемые ситуации, но одновременно предоставит возможность для счастливых перемен. Воскресенье, управляемое энергией Влюбленных, поможет найти баланс во взаимоотношениях и определить свои приоритеты. Это время как для практических дел, так и для заботы о душе и сердце. "Комментарии" разбирались, что ждать каждому знаку зодиака.
карты Таро. Фото: freepik
Суббота — карта "Воин Жезлов"
Эта карта призывает к действию. Вам придется быстро реагировать на вызовы, которые появятся в этот день. Это хорошее время для активной работы, спортивных достижений или решительных шагов в карьере. Не бойтесь рисковать, но помните, что импульсивность может сыграть злую шутку.
Воскресенье — карта "Двойка Кубков"
Воскресенье подарит гармонию в отношениях. Проведите день с близкими: обсудите важные вопросы или просто наслаждайтесь приятными моментами. Если у вас есть неразрешенные конфликты, это идеальное время для примирения.
Суббота — карта "Император"
День благоприятен для упорядочения дел и наведения дисциплины. Вы будете чувствовать себя уверенно, если придерживаетесь четкого плана. Это время подходит для решения финансовых вопросов или принятия серьезных решений.
Воскресенье — карта "Туз Пентаклев"
Воскресенье принесет возможность материального прироста. Это может быть подарок, неожиданная премия или выгодное предложение. Воспользуйтесь шансом укрепить свои финансовые позиции.
Суббота — карта "Маг"
Ваши навыки и таланты будут в центре внимания. Это день, когда вы сможете убедить окружающих в своих идеях или начать новый проект. Главное – уверенность в своих силах и вера в успех.
Воскресенье — карта "Семерка Кубков"
Будьте внимательны к предложениям, которые вам будут поступать. Не все, что кажется привлекательным, на самом деле таково. Попытайтесь разобраться в своих желаниях, чтобы избежать иллюзий.
Суббота — карта "Восьмерка Мечей"
Возможно ощущение ограниченности или страхи, тормозящие ваши действия. Эта карта напоминает, что основные преграды только в вашем сознании. Посмотрите на ситуацию с другой стороны.
Воскресенье — карта "Звезда"
Этот день подарит вдохновение и веру в лучшее. Вы можете найти решение давно волнующих вопросов или получить приятные новости. Позвольте помечтать и построить большие планы.
Суббота — карта "Солнце"
Это ваш день! Энергия, оптимизм и успех будут на вашей стороне. Воспользуйтесь этим для достижения своих целей или просто наслаждайтесь моментами радости.
Воскресенье — карта "Тройка Жезлов"
Воскресенье – это время для планирования и размышлений о будущем. Обращайте внимание на долгосрочные перспективы, даже если они покажутся далекими.
Суббота — карта "Отшельник"
Этот день следует посвятить себе. Займитесь саморефлексией или просто отдохните от социальных контактов. Возможно, вы найдете ответы на важные вопросы, которые вас волнуют.
Воскресенье — карта "Шестерка Пентаклов"
Поделитесь своим временем или ресурсами с теми, кто в этом нуждается. Помощь другим не только улучшит ваше настроение, но и создаст гармонию в ваших отношениях.
Суббота — карта "Справедливость"
День потребует честности и объективности. Избегайте манипуляций и будьте готовы принимать важные решения, руководствуясь разумом, а не эмоциями.
Воскресенье — карта "Девятка Кубков"
Это день удовольствия и торжеств. Вы почувствуете гармонию с собой и окружающими, наслаждаясь результатами своего труда.
Суббота — карта "Смерть"
Это символ завершения определенного этапа в вашей жизни. Не бойтесь перемен, ведь они откроют путь к новому. Избавьтесь от всего лишнего, что мешает двигаться вперед.
Воскресенье — карта "Король Жезлов"
Ваши лидерские качества и решимость помогут вам добиться успеха. Этот день благоприятен для важных переговоров или принятия смелых решений.
Суббота — карта "Девятка Жезлов"
Вы близки к достижению своих целей, но не расслабляйтесь. Эта карта напоминает, что последний шаг может быть сложным.
Воскресенье — карта "Колесо Фортуны"
Ожидайте приятных неожиданностей. Удача будет на вашей стороне, так что не бойтесь рисковать.
Суббота — карта "Четверка Пентаклов"
Будьте осторожны с финансами. Избегайте рискованных вложений или излишних затрат, чтобы не создать проблемы в будущем.
Воскресенье — карта "Десятка Кубков"
Этот день подарит гармонию в семье и счастливые моменты с близкими. Проведите время с теми, кто вам дорог.
Суббота — карта "Звезда"
Этот день принесет вдохновение и веру в свои силы. Творческие проекты будут особенно успешными.
Воскресенье — карта "Пятерка Мечей"
Избегайте конфликтов. Недоразумения могут создать напряжение, если вы не будете контролировать эмоции.
Суббота — карта "Королева Кубков"
Ваша интуиция и эмоциональная чувствительность помогут понять потребности близких. Посвятите день заботе о других.
Воскресенье — карта "Тройка Пентаклов"
Это день для совместной работы. Решайте вопросы вместе с друзьями или коллегами — это даст наилучший результат.
Помните, что гороскоп – это рекомендация, а не точный прогноз. Ваша жизнь в ваших руках!
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