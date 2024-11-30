Таро-гороскоп для каждого: какие сюрпризы приготовили выходные

Последние дни осени 2024 обещают быть эмоционально насыщенными и значимыми. Карты Таро указывают на энергию перемен, гармонию в отношениях и необходимость принятия решений. Суббота под влиянием Колеса Фортуны создаст непредсказуемые ситуации, но одновременно предоставит возможность для счастливых перемен. Воскресенье, управляемое энергией Влюбленных, поможет найти баланс во взаимоотношениях и определить свои приоритеты. Это время как для практических дел, так и для заботы о душе и сердце. "Комментарии" разбирались, что ждать каждому знаку зодиака.

карты Таро. Фото: freepik

Гороскоп на сегодня

Овен (21 марта – 19 апреля)

Суббота — карта "Воин Жезлов"

Эта карта призывает к действию. Вам придется быстро реагировать на вызовы, которые появятся в этот день. Это хорошее время для активной работы, спортивных достижений или решительных шагов в карьере. Не бойтесь рисковать, но помните, что импульсивность может сыграть злую шутку.

Воскресенье — карта "Двойка Кубков"

Воскресенье подарит гармонию в отношениях. Проведите день с близкими: обсудите важные вопросы или просто наслаждайтесь приятными моментами. Если у вас есть неразрешенные конфликты, это идеальное время для примирения.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Суббота — карта "Император"

День благоприятен для упорядочения дел и наведения дисциплины. Вы будете чувствовать себя уверенно, если придерживаетесь четкого плана. Это время подходит для решения финансовых вопросов или принятия серьезных решений.

Воскресенье — карта "Туз Пентаклев"

Воскресенье принесет возможность материального прироста. Это может быть подарок, неожиданная премия или выгодное предложение. Воспользуйтесь шансом укрепить свои финансовые позиции.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Суббота — карта "Маг"

Ваши навыки и таланты будут в центре внимания. Это день, когда вы сможете убедить окружающих в своих идеях или начать новый проект. Главное – уверенность в своих силах и вера в успех.

Воскресенье — карта "Семерка Кубков"

Будьте внимательны к предложениям, которые вам будут поступать. Не все, что кажется привлекательным, на самом деле таково. Попытайтесь разобраться в своих желаниях, чтобы избежать иллюзий.

Рак (21 июня – 22 июля)

Суббота — карта "Восьмерка Мечей"

Возможно ощущение ограниченности или страхи, тормозящие ваши действия. Эта карта напоминает, что основные преграды только в вашем сознании. Посмотрите на ситуацию с другой стороны.

Воскресенье — карта "Звезда"

Этот день подарит вдохновение и веру в лучшее. Вы можете найти решение давно волнующих вопросов или получить приятные новости. Позвольте помечтать и построить большие планы.

Лев (23 июля – 22 августа)

Суббота — карта "Солнце"

Это ваш день! Энергия, оптимизм и успех будут на вашей стороне. Воспользуйтесь этим для достижения своих целей или просто наслаждайтесь моментами радости.

Воскресенье — карта "Тройка Жезлов"

Воскресенье – это время для планирования и размышлений о будущем. Обращайте внимание на долгосрочные перспективы, даже если они покажутся далекими.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Суббота — карта "Отшельник"

Этот день следует посвятить себе. Займитесь саморефлексией или просто отдохните от социальных контактов. Возможно, вы найдете ответы на важные вопросы, которые вас волнуют.

Воскресенье — карта "Шестерка Пентаклов"

Поделитесь своим временем или ресурсами с теми, кто в этом нуждается. Помощь другим не только улучшит ваше настроение, но и создаст гармонию в ваших отношениях.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Суббота — карта "Справедливость"

День потребует честности и объективности. Избегайте манипуляций и будьте готовы принимать важные решения, руководствуясь разумом, а не эмоциями.

Воскресенье — карта "Девятка Кубков"

Это день удовольствия и торжеств. Вы почувствуете гармонию с собой и окружающими, наслаждаясь результатами своего труда.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Суббота — карта "Смерть"

Это символ завершения определенного этапа в вашей жизни. Не бойтесь перемен, ведь они откроют путь к новому. Избавьтесь от всего лишнего, что мешает двигаться вперед.

Воскресенье — карта "Король Жезлов"

Ваши лидерские качества и решимость помогут вам добиться успеха. Этот день благоприятен для важных переговоров или принятия смелых решений.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Суббота — карта "Девятка Жезлов"

Вы близки к достижению своих целей, но не расслабляйтесь. Эта карта напоминает, что последний шаг может быть сложным.

Воскресенье — карта "Колесо Фортуны"

Ожидайте приятных неожиданностей. Удача будет на вашей стороне, так что не бойтесь рисковать.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Суббота — карта "Четверка Пентаклов"

Будьте осторожны с финансами. Избегайте рискованных вложений или излишних затрат, чтобы не создать проблемы в будущем.

Воскресенье — карта "Десятка Кубков"

Этот день подарит гармонию в семье и счастливые моменты с близкими. Проведите время с теми, кто вам дорог.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Суббота — карта "Звезда"

Этот день принесет вдохновение и веру в свои силы. Творческие проекты будут особенно успешными.

Воскресенье — карта "Пятерка Мечей"

Избегайте конфликтов. Недоразумения могут создать напряжение, если вы не будете контролировать эмоции.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Суббота — карта "Королева Кубков"

Ваша интуиция и эмоциональная чувствительность помогут понять потребности близких. Посвятите день заботе о других.

Воскресенье — карта "Тройка Пентаклов"

Это день для совместной работы. Решайте вопросы вместе с друзьями или коллегами — это даст наилучший результат.

Помните, что гороскоп – это рекомендация, а не точный прогноз. Ваша жизнь в ваших руках!