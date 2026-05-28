Судьбоноснное Полнолуние: кому из знаков Зодиака резко повезет с деньгами

Полнолуние в знаке Стрельца, которое состоится 31 мая, несет энергию расширения мировоззрения, внутренних открытий и переосмысления жизненных ориентиров. В этот период усиливается стремление к свободе, новым знаниям и выходу за пределы привычных ограничений. Это время, когда многие могут пересмотреть свои цели, ценности и направление движения, а также получить ответы на давно беспокоившие вопросы. Астролог Анжелика Витренко подготовила индивидуальный прогноз для каждого знака зодиака и определила сферы, требующие наибольшего внимания.

Овен

Этот период подталкивает к переосмыслению планов на будущее. Важно не вступать в конфликты из-за разных взглядов, а наоборот — учиться слушать других. Благоприятными станут путешествия, обучение и социальные контакты.

Телец

В центре внимания оказываются финансовые вопросы, общие ресурсы и внутреннее чувство безопасности. Возможно обострение тем долгов или зависимостей, поэтому следует научиться отпускать излишний контроль.

Близнецы

Активизируется область партнерства и личных отношений. Важные разговоры помогут прояснить ситуации, долго остававшиеся неопределенными.

Рак

Полнолуние влияет на повседневный ритм, здоровье и обязанности. Организм может сигнализировать о переутомлении, поэтому важно не перегружать себя.

Лев

Время творчества, романтики и самовыражения. Усиливается желание проявить себя, раскрыть таланты и уделить внимание личным увлечениям.

Дева

Фокус смещается на дом и семейные дела. Возможны изменения в обиходе, которые помогут создать более комфортную атмосферу.

Весы

Период активного общения, новостей и важных решений. Информационный поток может привести к существенным изменениям во взглядах.

Скорпион

Актуализуются деньги и самооценка. Пора пересмотреть затраты и понять истинную ценность собственных ресурсов.

Стрелец

Полнолуние подчеркивает личные потребности и жизненное направление. Возможно завершение важного этапа и начало нового цикла.

Козерог

Период внутренней очистки и отдыха. Важно дать себе паузу и отпустить прошлые переживания.

Водолей

В центре – друзья, социальные связи и будущие планы. Окажутся настоящие союзники и новые идеи.

Рыбы

Карьера и профессиональное развитие выходят на первый план. Может наступить момент переоценки жизненных целей и выбор нового направления.

