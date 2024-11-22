Субботний таро-гороскоп: расклад карт для всех знаков зодиака

Суббота проходит под влиянием карты Колесо Фортуны. Этот день символизирует перемены, повороты судьбы и непредсказуемость. События могут развиваться неожиданно как в положительном, так и в отрицательном ключе. Важно принимать ситуации с открытым сердцем и быть готовыми к новым возможностям. "Комментарии" разбирались, что звезды обещают каждому знаку зодиака.

карты Таро. Фото: freepik

Гороскоп на день

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта: Маг

Сегодня Овны получат возможность проявить силу воли и инициативу. Карта указывает на то, что вы можете добиться желаемого, используя свои навыки и знания. Не бойтесь брать на себя ответственность.

Совет: Будьте уверены в своих действиях, но помните о важности честности.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта: Императрица

Тельцам представится шанс насладиться плодами своего труда. День благоприятен для домашних дел, творчества и финансовых вопросов. Это время для гармонии и материального комфорта.

Совет: Уделите внимание близким и наслаждайтесь моментами комфорта.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта: Влюбленные

Близнецов ждут важные решения, которые могут изменить их жизнь. Карта символизирует выбор и необходимость прислушиваться к собственному сердцу. Сегодня может появиться новый человек или идея, которая вдохновит вас.

Совет: Не торопитесь, обдумывайте свои решения, сохраняя гармонию между разумом и чувствами.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта: Верховная Жрица

Этот день потребует от Раков внутреннего покоя и интуиции. Карта указывает на то, что ответы на ваши вопросы скрыты глубоко внутри.

Совет: Доверяйте своему внутреннему голосу и избегайте поспешных выводов.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта: Колесница

Львы получат импульс для движения вперед. Вы сможете преодолеть какие-либо препятствия, если будете действовать уверенно и решительно.

Совет: Контролируйте свои эмоции и сосредоточьтесь на главных целях.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта: Сила

Девам придется использовать свою внутреннюю мощь и терпение. Карта призывает вас к воздержанию и пониманию других. Вы способны превратить любую сложную ситуацию в позитив.

Совет: Верьте в свои силы, но действуйте мягко.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта: Правосудие

Весы сегодня будут сосредоточены на вопросах справедливости и баланса. Вам придется принимать решения, требующие объективности и честности.

Совет: Взвешивайте все "за" и "против", действуйте по правилам.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта: Смерть

Для Скорпионов этот день станет символом трансформации. Что-то в вашей жизни подходит к завершению, освобождая место для нового.

Совет: Не бойтесь перемен, они принесут новые возможности.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта: Солнце

Сегодняшний день будет наполнен радостью и позитивом для Стрельцов. Карта указывает на успех, вдохновение и гармонию.

Совет: Делитесь своим теплом с близкими, наслаждайтесь моментом.

Козорог (22 декабря – 19 января)

Карта: Отшельник

Для Козорогов суббота станет днем саморефлексии. Вы можете ощутить необходимость побыть наедине, чтобы осмыслить важные жизненные вопросы.

Совет: Используйте это время для духовного роста и планирования.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта: Звезда

Этот день принесет Водолею чувство надежды и вдохновения. Карта указывает на новые перспективы и шанс осуществить свои мечты.

Совет: Верьте в свои идеалы и действуйте с оптимизмом.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта: Луна

Рыбам следует быть осторожными, ведь день может принести неясность и неразбериху. Доверяйте своей интуиции, но избегайте спешных действий.

Совет Прислушивайтесь к своим ощущениям, но ищите больше информации перед принятием решений.

Помните, что гороскоп – это рекомендация, а не точный прогноз. Ваша жизнь в ваших руках!