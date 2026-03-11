Старое должно окончательно уйти: неожиданный астрологический прогноз для всех знаков Зодиака на 12 марта

Рубрики
Не стоит держаться за то, что потеряло свое значение в вашей жизни, независимо от того, касается ли это работы, карьеры, финансов, бытовых дел или отношений с людьми. Старое, что больше не приносит пользы, должно пойти, а на его место обязательно придет что-то новое — более важное, перспективное и приятное, способное дарить радость и удовольствие. Ниже приводим гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 марта 2026 года.
Овен
Сегодня обстоятельства могут заставить окружение сомневаться в ваших предыдущих решениях. Несмотря на их доводы, звезды советуют оставаться верными своим планам.
Телец
Контроль эмоций всегда важен, но сегодня особенно: не дайте негативным чувствам увлечь вас, чтобы не нанести вред себе и другим.
Близнецы
Избегайте сплетен и слухов, поступающих от других. Часто за ними стоит зависть или злость, а не искренняя забота о вас.
Рак
Возможные недоразумения с окружающими, которые сегодня кажутся серьезными, связаны исключительно с энергиями Луны и уже завтра исчезнут.
Лев
На проявления агрессии сегодня умнее всего не отвечать тем же. Если не получается отшутиться, лучше умолчать и не подпитывать конфликт.
Дева
Не торопитесь принимать выгодные предложения или покупку с большой скидкой: за шансом может скрываться подвох.
Весы
Сегодня нежелательно вмешиваться в чужие конфликты. Лучше оставаться наблюдателем и не становиться виновным в интригах знакомых.
Скорпион
Неудачный день для деловых переговоров и подписание важных документов — возможны ошибки и недоразумения с коллегами.
Стрелец
Избегайте мест большого скопления людей и конфликтов с агрессивно настроенными лицами во избежание непредсказуемых последствий.
Козорыг
Сегодня важна умеренность во всем. Лучше провести день в одиночестве, чтобы избежать конфликтов даже при сильном желании поссориться.
Водолей
Финансовые операции, особенно крупные покупки, лучше отложить. Так вы можете приобрести не только необходимое, но и качественное.
Рыбы
Слово сегодня имеет особый вес. Будьте осторожны в высказываниях, ведь неосторожное или несвоевременное слово может оскорбить собеседника.
Как уже писали "Комментарии", март 2026 обещает стать месяцем важных изменений и значительных прорывов для личной и профессиональной жизни многих людей. Астролог Эми Демур убеждена, что сразу четыре знака зодиака войдут в период особой удачи, когда любовь, карьера и внутренний рост начинают складываться в их пользу.