1 января издавна считалось одним из самых мистических дней года. В народе верили: как начнешь год – так его и проживешь. Именно поэтому к каждой мелочи в этот день относились с особым вниманием. По поверьям, Вселенная в первый день года внимательно считывает мысли, слова, действия и даже случайные события, формируя сценарий на следующие 12 месяцев.

Сильные знаки Вселенной 1 января: что с вами произойдет в этот день – таким и будет весь год

Мысли и намерения — главный знак года

По эзотерическим представлениям, 1 января открывается мощный портал манифестации. Особенно сильным его считают в 70-е годы с символикой единиц — так называемую энергию "1–1–1", которая усиливает эффект каждого мнения. Считается, что страхи, сказанные вслух жалобы или внутренний негатив, могут "закрепиться" на весь год. Мечты, планы и даже короткие фразы типа "этот год будет счастливым" имеют силу запускать события.

В народе советовали: проснувшись 1 января, мысленно поблагодарить за жизнь и загадать одно, но самое важное желание — не произнося его вслух.

Погода как пророчество

Наши предки внимательно наблюдали за небом:

Снег 1 января считали знаком достатка, стабильных денег и "тихого" рока без резких потрясений.

Дождь обещал обновления, неожиданные возможности и финансовые поступления.

Ясное солнце предвещало радость, хорошие новости и легкие решения.

Туман предупреждал: год будет непростым, придется осторожно действовать и не доверять первому впечатлению.

Первый человек на пороге – "первая нога"

Одна из древнейших примет гласит: кто первым зайдет в ваш дом 1 января — тот и принесет главную энергию года. По традиции, счастливым знаком считался темноволосый мужчина с подарком или едой. Пустые руки, сварливое настроение или нежелательный гость вроде бы могли "перекрыть" удачу.

Деньги и вещи

В народе запрещали входить в Новый год без денег в кошельки. Даже мелкая купюра символизировала непрерывный финансовый поток. Полные шкафы, холодильник с едой и накрытый стол считались прямым обещанием сытого года.

Категорически не советовали:

одалживать деньги;

выносить мусор;

отдавать вещи из дома.

Считалось, что вместе с ними можно вынести счастье и благополучие.

Как понять, каким будет год

По приметам, сценарий 1 января является зеркалом будущих месяцев:

активность и планы – к успеху и развитию;

покой и тишина — до года внутренних смен;

семейное общение – к поддержке и единству;

ссоры — к затяжным конфликтам.

Строгие запреты 1 января

Наши предки в этот день следили за облаками.

убирать, стирать и выносить мусор;

стричь волосы или ногти – "обрезать судьбу";

плакать или ссориться – "программировать" слезы.

Главное правило дня – сохранять спокойствие, щедрость и благодарность. Именно эти качества, по поверьям, Вселенная умножается в течение года.

