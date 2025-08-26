logo

С Трампом встречался "тройник" Путина: астролог рассказал о переговорах на Аляске
С Трампом встречался "тройник" Путина: астролог рассказал о переговорах на Аляске

Влад Росс сделал предсказание о вероятной встрече Зеленского и Путина

26 августа 2025, 23:55
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Украинский астролог Влад Росс убежден, что президент России Владимир Путин не пойдет на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время он заявил, что на переговоры с Дональдом Трампом прибыл двойник российского лидера.

С Трампом встречался "тройник" Путина: астролог рассказал о переговорах на Аляске

Дональд Трамп и Путин (фото из открытых источников)

Об этом Влад Росс рассказал в комментарии для ютуб-канала "Астрофеномен".

"Дедлайн у Трампа – это 1 сентября. Понятно, что никто никогда не встретится с Зеленским. Потому что это катастрофа. Именно поэтому россияне уже разгоняют мнения, что Зеленский вроде бы нелегитимен. Встреча с Зеленским будет означать поражение РФ", — подчеркнул астролог.

По его словам, встреча с Трампом проходила не с участием настоящего Путина, а его "тройника". В подтверждение этой версии Влад Росс обратил внимание на слишком высокий рост российского диктатора.

"А почему так мрачен был Дональд Трамп на Аляске? Он понял, что перед ним ненастоящий Путин, не тот, которого он видел в 2017 году. Поэтому он решил, что нет смысла накрывать обеденный стол. Мое предсказание таково: Россия не отправит на переговоры тело Путина, вероятнее всего, туда поедет Лавров или Ушаков", — подытожил Влад Росс.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Западные СМИ пестрят заголовками о победе Путина и поражении Трампа по итогам саммита на Аляске. По факту даже пресс-конференции по итогам переговоров не было. Два лидера лишь озвучили ряд тезисов, лишив возможности журналистов задать вопрос.

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович так прокомментировал ситуацию. К тому же, добавляет эксперт, если смотреть на ситуацию чисто информационно, имиджево, то Путин выглядел даже несколько сильнее Трампа, несмотря на то, что они оба достаточно странно вели себя во время этой встречи. Путин производил впечатление более удовлетворенного этой встречей.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=klXu5g6J1dI
