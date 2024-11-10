Предсказание карт Таро на неделю: что ждет каждый знак зодиака с 11 по 17 ноября

Эта неделя, по предсказаниям Таро, станет для многих временем осознания более глубоких аспектов своей жизни, выявления новых ценностей и пересмотра своих приоритетов. Звезды и карты призывают к внутренней работе, но с открытостью к внешним событиям и возможностям. Это период для преодоления внутренних колебаний и шагов в сторону стабильности. Стремление к гармонии в отношениях и карьере принесут приятные результаты. "Комментарии" разбирались, что звезды обещают каждому знаку зодиака на эту неделю.

карты Таро. Фото: freepik

Гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта: Император

На этой неделе Овны сосредоточятся на самодисциплине и установлении ясных границ. Ваша сила характера и настойчивость помогут вам решить важные вопросы, требующие собранности. Император рекомендует взять на себя ответственность и не откладывать дела на потом – это принесет вам авторитет и уважение от окружающих.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта: Влюбленные

Для Тельцов неделя обещает быть эмоционально насыщенной. Карта влюбленных подсказывает, что вы можете столкнуться с выбором в отношениях или деловых партнерствах. Прислушивайтесь к своему сердцу и не бойтесь принимать решения, которые будут гармоничны для обеих сторон. Есть возможность укрепить связь или открыть для себя новые горизонты любви.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта: Сила

Сила для Близнецов на этой неделе является символом внутреннего баланса. Вам понадобится способность оставаться спокойной в любой ситуации, особенно когда речь идет о работе. Таро рекомендует проявить доброжелательность и мягкость, ведь именно эти черты помогут вам достичь своих целей, не теряя внутреннего равновесия.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта: Колесница

Для Раков неделя пройдет под знаком движения и прогресса. Карта Колесницы означает важный шаг вперед в делах или отношениях. Возможно, вам придется преодолеть сопротивление или нерешительность. Примите вызов, контролируя свои эмоции – и победа будет на вашей стороне.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта: Солнце

Эта неделя станет для Львов временем удачи и реализации мечтаний. Солнце приносит ясность, радость и энергию для достижения целей. Вы можете получить хорошие новости или завершить проект, над которым давно работали. Этот период благоприятен для творческих начинаний и обновления личных отношений.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта: Отшельник

Неделя для Дев пройдет в знак самоуглубления и размышления. Отшельник указывает на необходимость обратить внимание на внутренние потребности, восстановить ресурсы и прислушиваться к интуиции. Уделите время тому, что доставляет вам удовольствие и позволяет увидеть картину жизни в целом.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта: Справедливость

Весам этой недели важно соблюдать баланс и объективность. Карта справедливости указывает на необходимость честности, особенно в отношениях или рабочих переговорах. Принимайте решение без спешки, обдуманно – и получите результат, соответствующий вашим ожиданиям.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта: Смерть

Скорпионам следует быть готовыми к переменам. Карта Смерти в Таро символизирует окончание старых циклов и начало новых. Это время для отказа от того, что уже не доставляет радости. Дайте возможность отпустить прошлое и встретить новые перспективы с открытым сердцем.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта: Луна

Стрельцы могут столкнуться с определенной неопределенностью или сомнениями. Луна символизирует скрытые аспекты ситуации, поэтому старайтесь анализировать события поглубже. Эта неделя требует интуитивного подхода и осторожности, особенно в финансовых и романтических вопросах.

Козорог (22 декабря – 19 января)

Карта: Дьявол

Неделя для Козорогов обещает быть испытательной в контексте самоконтроля. Карта Дьявола напоминает о необходимости избегать соблазнов и вредных привычек. Вам следует сосредоточиться на своих целях и не разрешать внешним обстоятельствам или эмоциям влиять на принятие решений.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта: Звезда

Звезда для Водолеев означает оптимистический период, когда появляются новые идеи и вдохновение. Эта неделя благоприятна для планирования будущего, творческих проектов и установления новых связей. Ваша вера в себя и стремление добиться желаемого приведут к положительным изменениям.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта: Колесо Фортуны

Для Рыб эта неделя станет периодом перемен и новых возможностей. Колесо Фортуны указывает на внезапные повороты в событиях, которые могут вывести вас на новый уровень. Доверьтесь судьбе и будьте готовы использовать каждый шанс, который появится на вашем пути.

Помните, что гороскоп – это рекомендация, а не точный прогноз. Ваша жизнь в ваших руках!