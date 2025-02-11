Повезет не всем: Таро-гороскоп для каждого знака зодиака

Этот день потребует терпения, внутренней стойкости и контроля над эмоциями. Любые вызовы можно справиться с уверенностью и выдержкой. Удачное время для переговоров, стратегических решений и укрепления своих позиций. Не стоит действовать импульсивно – здравомыслие принесет лучшие результаты. "Комментарии" разбирались, что ждать каждому знаку зодиака.

Карты Таро. Фото: freepik

Гороскоп на день

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Верховный Жрец

День благоприятен для обучения, получения советов и обращения к опыту старших или наставников. Возможны важные разговоры, которые помогут понять, в каком направлении двигаться дальше.

Совет: Следуй проверенным методам и не игнорируй традиции – они принесут пользу.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Десятка Жезлов

Нагрузка сегодня может быть значительной, поэтому важно правильно распределить силы. Есть риск брать на себя слишком много обязанностей, что приведет к истощению.

Совет: Определи, что действительно важно, и не бойся делегировать часть задач.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Двойка Мечей

День размышлений и принятие непростых решений. Ты можешь оказаться перед выбором избегая ответственности. Важно взвесить все "за" и "против", но не откладывать решение надолго.

Совет: Доверяй своей интуиции, даже если разум говорит по-другому.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Восьмерка Кубков

Этот день может принести желание отойти от привычных дел, изменить что-либо в жизни или проститься с тем, что больше не доставляет радости.

Совет: Позволь себе оставить то, что больше не служит твоему развитию.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Рыцарь Пентаклев

День потребует последовательности и терпения. Движение будет медленным, но стабильным. Хорошее время для работы над финансовыми вопросами и долгосрочными планами.

Совет: Не торопись – тщательный подход к делам принесет лучшие результаты.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Девятка Мечев

Возможно чувство тревоги или размышления, уносящие энергию. Есть риск слишком драматизировать ситуацию или переживать из-за того, что еще не произошло.

Совет: Сосредоточься на реальности, а не на своих страхах – ситуация не так сложна, как кажется.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Королева Кубков

Сегодня особенно важно прислушиваться к своим эмоциям. Возможны глубокие разговоры или ситуации, требующие понимания и сострадания.

Совет: Будь открыт к своим чувствам и не стесняйся выражать заботу о других.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Пятерка Пентаклев

День может принести испытание в финансовой или эмоциональной сфере. Есть риск потери или временных затруднений, но это лишь этап, который можно преодолеть.

Совет: Не бойся обратиться за помощью – поддержка рядом, стоит только попросить.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Тройка Жезлов

Прекрасный день для планирования и взгляда в будущее. Ты уже заложил основу для перемен, теперь важно сделать следующий шаг.

Совет: Не останавливайся – действовать нужно прямо сейчас.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Шестерка Мечей

Возможен переходный период или необходимость оставить что-нибудь в прошлом. Это не самый простой день, но он поможет двигаться вперед.

Совет: Отпусти то, что сдерживает тебя – впереди новые возможности.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Король Жезлов

День активности и уверенных действий. Пора брать инициативу в свои руки, ведь у тебя достаточно сил для достижения задуманного.

Совет: Действуй решительно – сегодня твоя энергия ведет к успеху.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Четверка Кубков

Возможен эмоциональный спад или недовольство происходящим. Есть риск упустить хорошую возможность из-за уныния.

Совет: Будь открытым для перемен – что-то хорошее уже рядом, стоит только заметить.



