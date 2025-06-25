Полная несовместимость: какие знаки Зодиака не могут ужиться в семье

Любовь не выбирает — иногда кардинально противоположные люди создают крепкие отношения на долгие годы. Однако есть союзы знаков Зодиака, несовместимые в семье. Кто это — читайте дальше.

Ссора. Иллюстративное фото

Овен и Рак

Овна называют импульсивным, прямолинейным, независимым. Рак – эмоциональный, нуждается в отзывчивости и защите. В таком союзе происходит столкновение стилей. Прямота Овна может ранить Рака, а чрезмерная сентиментальность последнего раздражает импульсивного партнера.

Дева и Весы

Девы характеризуются практичностью, критичностью, системностью. Весы — романтические, легкомысленные, креативные. В семье Дева подробно планирует бюджет, порядок, а Весы часто дезориентированы. Это может послужить причиной постоянных споров об организации быта.

Рак и Водолей

Рак характеризуется глубокой чувствительностью и эмоциональной вовлеченностью. Водолей отстранен, рационален, независим. В личной жизни типичной может следующая ситуация – звучит критика, когда Водолей не понимает потребностей Рака, а Рак может чувствовать себя эмоционально запущенным.

Близнецы и Козерог

Близнецов называют легкими, адаптивными, желающими к общению. Козерог – консервативный, дисциплинированный и рациональный. В семье: Близнецы рады нововведениям, несут хаос, а Козерог хочет порядка и планирования. В таком союзе тяжело найти общие ценности.

Лев и Скорпион

Сочетание власти и интенсивных эмоций может спровоцировать настоящее сражение эго. Лев любит внимание, Скорпион выбирает глубину, контроль, интенсивность. В семье этот союз ждет постоянное противостояние, холодность сменяется громкими конфликтами. Звезды прогнозируют замкнутый круг драм.

Стрелец и Козерог

Стрелец выбирает свободу, приключения, спонтанности; Козерогов сторонник стабильного, четкого плана. В семейной жизни создается конфликт между приключениями и требованиями. При этом один считает другой слишком ограниченным.

Следует отметить, что указанные союзы — примеры типичной несовместимости, но есть и счастливые случаи, когда люди находят понимание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие знаки Зодиака несовместимы в работе.



