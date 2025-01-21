Парад планет 21 января 2025 года: как и когда наблюдать редкое астрономическое явление в Украине

Во вторник, 21 января 2025 года, у жителей Украины будет уникальная возможность наблюдать большой парад планет. Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Нептун и Уран одновременно появятся на небосводе, образуя редкое астрономическое явление. Четыре из этих планет – Марс, Венера, Юпитер и Сатурн – будут видны невооруженным глазом, тогда как для наблюдения за Ураном и Нептуном понадобится телескоп или бинокль. Лучшее время для наблюдения — после заката, примерно в 20:00 по местному времени.

Парад планет. Фото: freepik

Начиная с 21 января, шесть планет солнечной системы выстроятся в одну линию на ночном небе. Венера станет самой яркой, ее звездная величина составит –4.4, и она будет расположена на фоне созвездия Водолея. Сатурн, со звездной величиной 0.6, будет находиться недалеко от Венеры. Юпитер, со звездной величиной -2.6, будет виден как яркая звезда в созвездии Тельца. Марс, с характерным красным оттенком и звездной величиной –1.3, будет находиться в созвездии Близнецов. Уран (звездная величина 5.7) и Нептун (звездная величина 7.9) потребуют использования телескопа для наблюдения.

Это редкое явление будет длиться примерно четыре недели после 21 января, предоставляя астрономам-любителям достаточно времени для наблюдений. С 28 февраля к параду планет присоединится Меркурий, что позволит наблюдать семь планет одновременно. Однако Меркурий будет виден лишь короткое время после захода Солнца.

Советы для наблюдения Для лучшего наблюдения за парадом планет рекомендуется выбирать места с минимальным световым загрязнением, такие как пригород или сельская местность. Оптимальное время для наблюдения после заката, примерно в 20:00 по местному времени. Использование телескопа или бинокля улучшит видимость планет, особенно Урана и Нептуна.