Нумерологи назвали дни, которые определяют финансовую судьбу – ваша ли дата среди них

Многие не подозревают, что конкретная дата может влиять на финансовые и жизненные события. Нумерологи и эзотерики утверждают: дата рождения формирует энергетический код человека, определяющий его успехи и проблемы в материальной сфере.

Эти даты привлекают деньги или проблемы – узнайте, какая ваша

По словам экспертов, одни даты "притягивают деньги" и открывают двери к новым возможностям, а другие – "проблемные" и создают постоянные препятствия. Это не мистика, а система, основанная на цифрах и повторяющихся энергетических циклах, которые можно учитывать в жизни.

Дни, приносящие деньги

Нумерологи советуют обращать внимание на даты, сумма цифр которых равна 3, 6 или 9. Считается, что активируют энергетический поток богатства и способствуют правильным финансовым решениям. Люди, рожденные в эти дни, чаще находят выгодные предложения, легко продвигаются по карьерной лестнице и притягивают материальные бонусы.

Дни, привлекающие проблемы

Даты с суммой цифр 4, 7 или 13 нумерологи считают рискованными. Они могут создавать трудности в финансовых вопросах, непредсказуемые расходы и конфликты по поводу денег. Не обязательно избегать этих дат – просто стоит проявлять осторожность и планировать важные финансовые шаги в более благоприятные дни.

Как проверить свою дату

Чтобы узнать, принадлежите ли вы к категории "счастливых" или "рисковых" дат, составьте сумму всех цифр своей даты рождения. Например, если вы родились 12.05.1990:

1 2 0 5 1 9 9 0 = 27 → 2 7 = 9

Итак, ваша дата считается благоприятной для финансов.

Что советуют эксперты

Нумерологи советуют в рисковые дни не заключать большие финансовые сделки, не делать дорогие покупки и внимательно контролировать расходы. В "счастливые" дни – планировать инвестиции, открывать счета, подписывать договоры и совершать значимые покупки.

По словам психологов, даже если вы не верите в мистические даты, фокус на благоприятные дни помогает принимать более осознанные решения, что на практике повышает шансы на успех.

Таким образом, знание своих "денежных" и "рисковых" дат может стать простым инструментом финансового планирования и личного развития.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , из-за каких привычек вы не можете отдохнуть и будете как выжатый лимон.