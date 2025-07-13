Недельный гороскоп на 14-20 июля: что обещает ретроградный Меркурий всем знакам зодиака

На этой неделе звезды обещают испытание для всех знаков зодиака, а астролог Кайл Томас отмечает, что с 17 июля начнется ретроградный Меркурий, который продлится до 10 августа. По его словам, это будет главным астрологическим событием недели, которое создаст путаницу, возвращение незавершенных дел и неожиданные встречи с прошлым.

Гороскоп на неделю. Фото: freepik.com

Гороскоп на неделю для каждого знака зодиака на 14 июля – 20 июля.

Овен (20 марта – 19 апреля)

Ваши романтические или творческие проекты могут дать обратный ход. Переоцените ваши желания и связи. Если хотите восстановить отношения, то сейчас может быть идеальное время.

Телец (19 апреля – 20 мая)

Семейные дела или жилищные вопросы выйдут на первый план. Не торопитесь с решениями, ведь стоит набраться терпения. Старые проблемы могут снова дать о себе знать.

Близнецы (20 мая – 20 июня)

Общение станет вызовом в этот период. Возможны недоразумения в переписке или разговорах. Но это также шанс возобновить контакт с братом, сестрой или давним другом.

Рак (20 июня – 22 июля)

Финансовые вопросы потребуют дополнительного внимания. Возрастающие затраты могут вызвать стресс. Просмотрите бюджет и подумайте о возобновлении старых источников прибыли.

Лев (22 июля – 22 августа)

Период самопоиска. Может, придется переосмыслить свой имидж и отношения. Возвращайтесь к людям из прошлого, чтобы принести внутреннее спокойствие.

Дева (22 августа – 22 сентября)

Неделя эмоционального упадка. Старые ситуации и тревоги вернутся. Не игнорируйте сигналы тела, особенно в отношении здоровья. Возможно появление неожиданных тайн.

Весы (22 сентября – 22 октября)

Встречи со старыми друзьями или знакомыми могут принести вдохновение. Это также удобное время для просмотра целей и планов, поэтому будьте открыты для нового видения.

Скорпион (22 октября – 21 ноября)

Карьерные амбиции могут пробуксовываться. Не время для новых начинаний, поэтому лучше сосредоточьтесь на доработке старых идей или возвращении к прошлым стратегиям.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Путешествия и международные дела могут быть затруднены. Действуйте осторожно и не торопитесь. Возможно, самое время остановиться и переосмыслить направление движения.

Козерог (21 декабря – 19 января)

Финансы, доверие и интимные отношения станут ключевыми темами недели. Осторожность и стратегическое мышление сейчас важнее действий. Не подписывайте важные документы.

Водолей (19 января – 18 февраля)

Важные отношения могут показаться запутанными. Удерживайтесь от эмоциональных решений, в это время лучше возобновить диалог, чем ломать мосты. Бывшие могут снова появиться в вашей жизни.

Рыбы (18 февраля – 20 марта)

Баланс между работой и личной жизнью нарушен. Вы можете чувствовать усталость и желание все бросить. Рассмотрите возможность отдыха или корректировки графика.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самых злых знаках зодиака.

Также "Комментарии" писали о гороскопе совместимости для знаков зодиака.