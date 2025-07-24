Не покупайте авто в этот период, чтобы покупка не превратилась в катастрофу

Такой важный шаг, как покупка авто, требует не только достаточно финансов, но и понимания, какое время выбрать для приобретения желаемого. В августе 2025 года из-за особых планетарных транзитов в определенные периоды покупать автомобиль рискованно. Когда стоит воздержаться от покупки автомобиля, рассказываем дальше.

Авто. Иллюстративное фото

Особенно опасным периодом астрологи называют ретроградный Меркурий, который влияет на технику, документы и транспортные средства. Этот период продлится до 11 августа и создает следующие риски:

Неправильно оформленные документы: возможны ошибки в договорах купли-продажи, страховке или регистрации.

Технические неисправности: автомобиль, купленный в этот период, может иметь скрытые дефекты.

Недоразумения с продавцом: коммуникация осложнена, что может привести к конфликтам или недоразумениям.

Еще один опасный аспект — 9 августа — Полная Луна в Водолее, которая активизирует эмоциональные решения. Это может побуждать к импульсивной покупке, которая впоследствии может оказаться неудачной.

Астрологи указали знаки Зодиака, которым следует быть особенно осторожными при покупке автомобиля в августе:

Телец: Венера в квадрате с Сатурном в начале месяца создает финансовую нестабильность.

Близнецы: риск технических проблем и ошибок в документах особенно высок.

Рак: к необдуманным решениям может привести эмоциональная нестабильность первой половины августа.

Скорпион: отвлекать от деталей сделки может повышенная нагрузка на работе, что создает риск мошенничества.

Звезды советуют переждать неблагоприятный период – собирать информацию, сравнивать модели, а после 15 августа уже можно делать дорогие и желанные покупки.

Напомним: портал "Комментарии" писал, когда в августе неудачно искать работу.



