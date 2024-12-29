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Над Украиной взойдет Черная Луна: что еще значит и когда ее можно будет увидеть

Это редкое явление изменит энергию мира

29 декабря 2024, 15:01
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Амбарцумян Анна

В канун Нового года украинцы смогут наблюдать уникальное астрономическое явление — Черную Луну. Это чрезвычайно редкое событие, которое происходит раз в несколько лет и считается в астрологии символом завершения старого цикла и начала нового. Астрономы и астрологи в один голос называют этот феномен особым периодом, влияющим не только на природу, но и на человеческую энергетику. Об этом сообщает РБК-Украина.

Над Украиной взойдет Черная Луна: что еще значит и когда ее можно будет увидеть

Черная Луна. Фото из открытых источников

В ночь на 30 декабря над Украиной взойдет Черная Луна — период, когда Луна располагается между Землей и Солнцем и становится почти невидимой. Такое явление интересует как астрономов, так и любителей астрологии своей редкостью и символизмом.

Астрологи убеждены, что Черная Луна является мощным энергетическим временем, знаменующим завершение старого периода и открывающим возможности для обновления и изменений. С этим явлением часто связывают очищение, переосмысление и начало нового этапа жизни.

Обычно Черная Луна остается невидимой для человеческого глаза из-за того, что не отражает солнечный свет. Однако наблюдать его можно в регионах с минимальным световым загрязнением. Лучшими местами для созерцания Украины считаются Карпаты, степные зоны на юге и сельская местность. Оптимальное время для наблюдения – после 23:30 в ночь на 30 декабря.

Интересно, что подобный феномен встречается всего раз в 2–3 года. Жители разных частей мира также смогут насладиться этим явлением: в ночь на 30 декабря оно будет заметно в Америке, а 31 декабря – в Азии и Африке.

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Источник: https://www.rbc.ua/rus/styler/perednovorichnu-nich-ukrayinoyu-ziyde-chorniy-1735430537.html
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