Любовный гороскоп с 12 по 18 мая: неделя решений и неожиданных поворотов

На этой неделе энергии Вселенной будут достаточно напряженными, но благоприятными для прояснения отношений, откровенных разговоров и даже новых романтических начал. Венера в Тельце подчеркивает потребность в стабильности и нежности, а растущая Луна подталкивает нас к действиям. Узнайте, что ждет ваш знак в любви!

Любовный гороскоп с 12 по 18 мая

Овен (21.03 – 19.04)

На этой неделе Овны могут столкнуться с ревностью или внутренней борьбой. Если вам кажется, что партнер скрывает что-то — не делайте поспешных выводов, а попробуйте говорить честно. Одинокие Овны могут встретить кого-то, кто поначалу покажется "не их типом", но стоит дать шанс.

Телец (20.04 – 20.05)

Романтический настрой усиливается! Венера в вашем знаке делает вас особенно очаровательными. Идеальное время для свиданий, откровенных признаний или даже признания. В стабильных парах гармония, а новые отношения могут быстро перейти на серьезный уровень.

Близнецы (21.05 – 20.06)

Близнецам следует остановиться и прислушиваться к себе. Вы можете чувствовать внутреннюю раздвоенность: быть в отношениях, но думать о ком-то другом. Важно не играть чувствами – своими и чужими. У тех, кто в паре, есть шанс разрешить давний конфликт.

Рак (21.06 – 22.07)

Неделя благоприятна для романтики, душевных разговоров и укрепления связей. Раки могут получить важный знак от партнера или от давно симпатизирующего человека. Если есть сомнения – разложите все по полочкам, сердце уже знает ответ.

Лев (23.07 – 22.08)

В любви Львам придется принимать решения. Если вы чувствуете, что отношения застыли – самое время обновить их или отпустить. Новые знакомства могут быть увлекательными, но не стоит торопиться – лучше узнать человека поглубже.

Дева (23.08 – 22.09)

Ваш практический подход к любви на этой неделе даст отличные плоды. Вы можете организовать идеальное свидание или сказать правильные слова в нужный момент. Одинокие Девы имеют все шансы встретить кого очень особенного в профессиональной среде.

Весы (23.09 – 22.10)

Весы захотят больше гармонии, и это хорошее время для того, чтобы поговорить о чувствах. Звезды советуют избегать флирта, который может разрушить серьезные отношения. Если вы в поиске – не идеализируйте новую симпатию, лучше узнайте больше о ее намерениях.

Скорпион (23.10 – 21.11)

На этой неделе Скорпионам будет нелегко скрывать эмоции. Если любовь сильна – не бойтесь это показать. Возможно появление человека из прошлого, которое заставит вас пересмотреть старые решения. Главное – не путать ностальгию с реальными чувствами.

Стрелец (22.11 – 21.12)

Стрельцам будет хотеться свободы, даже в серьезных отношениях. Это не значит, что пришел конец — просто стоит поговорить о личных границах. Новые знакомства могут быть увлекательными, но пока не обещают глубины.

Козорог (22.12 – 19.01)

Серьезность – ваше преимущество, но на этой неделе попробуйте немного расслабиться. Партнер может захотеть больше эмоциональной открытости. Одинокие Козороги могут познакомиться с кем-то в очень неожиданном месте – не игнорируйте знаки судьбы.

Водолей (20.01 – 18.02)

Водолеи могут стать жертвами собственной непредсказуемости. Ваши желания меняются, и это путает партнера. Сделайте шаг назад, чтобы понять, чего вы хотите. Для одиноких – хорошая неделя для легкого флирта, без серьезных обязательств.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Любовная чувственность рыб на этой неделе на пике. Вы можете почувствовать сильное притяжение к кому-то почти магическое. Если вы уже в отношениях, будет много моментов нежности и доверия. Одинокие Рыбы – откройтесь миру, и мир ответит вам взаимностью .

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