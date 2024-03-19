Любовь по гороскопу: сексуальная совместимость знаков Зодиака

Поиск идеального партнера для счастливой супружеской жизни – сложная задача. Одним из главных аспектов есть выбор правильного жизненного партнера, где большое значение имеет сексуальная гармония.

Совместимость в сексе по знакам зодиака

Портал "Комментарии" подготовили гороскоп, основанный на типовых чертах знаков Зодиака, который поможет найти соответствующего партнера, лучше понять сексуальные предпочтения друг друга и обеспечить счастливую и удовлетворительную сексуальную жизнь.





Сексуальные предпочтения Овна

Овен, как первый знак зодиака, символизирует огонь – начало, вспышку, энергию. Их страстный порыв поразительный, они смелы и решительны, но не всегда долгосрочны. Они быстро увлекаются, но так же быстро могут утратить интерес к партнеру.

Идеальная совместимость для Овна находится с представителями огненных знаков – Овен, Лев и Стрелец, а также воздушными – Близнецы и Водолей. Они поддерживают энергию Овна, усиливают его страсть и стимулируют развитие творческих способностей, что способствует гармонии в интимных отношениях.





Сексуальные предпочтения Тельца

Тельцы стремятся к стабильным и длительным отношениям, они ценят постоянность и стабильность в личной жизни. Для Тельцов секс важен, он придает им энергию, которую они используют для достижения материальных целей. Они нуждаются в романтике, красоте и гармонии в отношениях, а также разнообразии в интимной жизни.

Тельцы находят удовольствие в интимных отношениях с представителями земных знаков – Тельцем, Девой и Козорогом, а также водяными знаками – Раком и Рыбами.





Сексуальные предпочтения Близнецов

Начало интимных отношений у Близнецов наступает быстро, особенно если их партнером Близнецы, Весы или Водолеи — люди, которые, как и они, любят движение и эмоции. С такими людьми они устанавливают стабильные связи, сохраняющиеся со временем и всегда приводящие к удовольствию.

Близнецы имеют широкий спектр сексуальных предпочтений, что придает им оптимизм, силу и уверенность. Они готовы удерживать такие отношения, показывая гибкость и готовность к компромиссам в отношениях.





Сексуальные предпочтения Раков

Рак в интимных отношениях стремится к наполнению энергией и теплом. Водная стихия Рака чистая и питательная, поэтому сексуальность для них тесно связана с семейной жизнью, и часто это становится их главной целью.

Им подходят представители земной стихии – Тельцы и Девы, а также другие знаки водной стихии – Раки, Скорпионы и Рыбы. В сообществе с такими партнерами Рак создает идеальные условия для счастливой семейной жизни и развития, а их сексуальная жизнерадость становится яркой и гармоничной.





Сексуальные предпочтения Львов

Лев ожидает от партнера приверженности и преданности, он берет на себя ответственность за отношения и быстро определяет их перспективы. С мотивацией любви и страсти они создают отношения, которые продолжаются и дарят тепло.

Им подходят представители огненной стихии – Овны и Стрельцы. Хотя отношения с представителями их знака могут быть сложными, но знаки воздуха – Близнецы и Весы – привлекают их своей уверенностью и энергией, помогая Льву почувствовать себя настоящим лидером.





Сексуальные предпочтения Девы

Дева, как представитель знака земной стихии, стремится к гармоничным и практическим отношениям, иногда забывая о романтике. Им подходят представители знаков Девы, Тельца и Козорога, понимающих важность знаний и навыков, помогающих сохранять гармонию в сексуальной жизни.

Скорпионы и Раки, также принадлежащие к водной стихии, помогают Деве адаптироваться к миру. С их поддержкой Дева создает удобные условия для совместной жизни, открывая мягкость и романтичность.





Сексуальные предпочтения Весов

Весы как представители воздушной стихии чувствуют себя уверенно в отношениях, где они могут свободно выражать свои взгляды. Идеально подходят Близнецы и Водолеи, с которыми их объединяет интеллектуальный интерес, но отношения с другими Весами могут быть непостоянными из-за их сложной природы. Львы и Стрельцы привлекают их своей энергией и уверенностью, что делает их отношения яркими и эмоционально насыщенными.





Сексуальные предпочтения Скорпионов

Во внутренней жизни Скорпиона важно обрести глубокую связь с партнером и рассматривать эмоции и ощущения на более глубоком уровне. Их отношения могут доходить до экстремальных проявлений чувств. Чтобы почувствовать удовольствие, Скорпиону подходят представители их знака, а также Раки и Рыбы.

Знаки воды способны чувствовать настроение партнера и состояние окружающей среды, что важно для Скорпиона, желающего, чтобы его понимали без слов. Девы и Козороги могут помочь восстановить внутреннюю гармонию Скорпиона, понимая и принимая его сложный характер и желание.





Сексуальные предпочтения Стрельцов

Стрелец – это символ огня, вольности и романтики, где страсть не имеет предела. Овны, Львы и Стрелки могут поделиться оптимизмом и удовольствием со своим партнером – Стрельцем.

Представители огненных знаков помогают друг другу развиваться и заполняться внутренним светом, что позволяет видеть новые горизонты в сексуальных отношениях. Воздушные знаки – Весы и Водолеи – поддерживают захват Стрельца, позволяя ему исследовать интимные отношения свободно и без ограничений.





Сексуальные предпочтения Козорогов

Козорог – это знак стихии Земли, сосредоточение и сдержанность. Представители знаков Рыб и Скорпионов могут растапливать ледовую оболочку Козорига мягко, терпеливо и нежно. Это отношения, в которых чувствительность Козорига может развиться гармонично.

С Девами и Тельцами со временем могут развиваться удовлетворительные интимные отношения. Козороги могут быть скромными по поводу обнаружения своих чувств, но вообще сексуальная гармония возможна.





Сексуальные предпочтения Водолеев

Водолей – это знак, обладающий высокой эротической интуицией и всегда открытый для нового. Он оказывает партнеру поддержку, вдохновение и безграничную заботу. В сексуальной сфере для Водолея нет предела, и все, что он делает, имеет благие намерения. Любовные отношения способны легко превращаться в дружбу и наоборот. С Водолеем никогда не бывает скучно, особенно если партнер – Близнецы, Весы, Водолеи или Овны и Стрелец.





Сексуальные предпочтения Рыб

У Рыб живой темперамент, проявляющийся как в повседневной жизни, так и в сексе. Неограниченный потенциал Рыб дает им особое место в зодиакальном круге. Как символ стихии Воды, Рыбы соединяют, питают и смешивают все. Сексуальные отношения способствуют их творческому вдохновению и интуитивному освещению.

Тельцы и Козороги могут восстановить энергию Рыб и вдохновить их, но успех этих отношений зависит от их собственного желания. Раки, Скорпионы и Рыбы поддерживают фантазию Рыб, и их отношения могут быть очень яркими и красивыми. С таким партнером они могут видеть мир во всей его красоте, романтике и гармонии.