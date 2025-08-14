3 знака зодиака, которые чаще всего живут более 100 лет

Может ли ваш знак зодиака подсказать, сколько вы проживете? Астрология утверждает, что некоторые люди с рождения имеют черты, которые помогают сохранить здоровье и энергию даже в преклонном возрасте. Конечно, гены и образ жизни играют ключевую роль, но астрологи назвали 3 знака зодиака, которые живут дольше всего.

Знаки зодиака, имеющие долгую жизнь. Фото: freepik

Козерог

Козероги известны своей чрезвычайной настойчивостью и упорством. Этот земной знак, управляемый Сатурном, символизирует мудрость и зрелость. Козероги часто отличаются дисциплиной и способностью преодолевать жизненные трудности.

Их забота о здоровье, регулярная физическая активность и умеренность во всем способствуют долгой жизни. Многие решительно настроены соблюдать сбалансированное питание и избегать вредных пороков, что положительно влияет на их общее здоровье и долголетие.

Рак

Под влиянием Луны Раки глубоко связаны со своими эмоциями и отношениями. Их эмпатия и забота о других часто влияют на их здоровье. Раки известны своей способностью создавать безопасный и любящий дом, являющийся ключом к их психическому и физическому здоровью.

Кроме того, они склонны находить баланс между работой и отдыхом, что способствует их долгой жизни. Их способность заботиться о себе и близких создает гармонию, которая положительно влияет на их долголетие.

Дева

Девы известны своей точностью и вниманием к деталям, касающимся их здоровья. Этот земной знак, управляемый Меркурием, сосредотачивается на здоровом образе жизни и профилактике.

Девы часто придерживаются строгой диеты и режима физических упражнений, а также регулярно посещают врачей, чтобы предотвратить потенциальные проблемы со здоровьем. Их любовь к природе и забота об окружающей среде также способствуют их здоровью и долголетию. Они верят в силу природной медицины и часто выбирают целостные подходы к лечению.

Несмотря на то, что астрологические прогнозы не имеют научного подтверждения, специалисты в сфере медицины согласны в одном, что привычки, характер и отношение к жизни оказывают непосредственное влияние на продолжительность жизни.

Люди, которые придерживаются здорового питания, обладают физической активностью, поддерживают социальные связи и уменьшают уровень стресса, чаще доживают до 100 лет и старше.

