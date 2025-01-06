Кого ждет триумф, а кого – испытание: Таро гороскоп на неделю

Неделя обещает быть насыщенной, полной как возможностей, так и испытаний. Карты Таро указывают на период переосмысления и поиска новых путей. Энергия "Колеса Фортуны" будет доминировать, способствуя изменениям во многих областях жизни. Это время, когда важно принимать решение взвешенно, ведь каждый шаг может повлиять на будущее. Неделя также благоприятна для раскрытия потенциала в профессиональной сфере и восстановления личной гармонии. "Комментарии" разбирались, что ждать каждому знаку зодиака.

Карты Таро. Фото: freepik

Гороскоп на неделю

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта недели: Башня

Овнов ждет неожиданная перетасовка планов. Вы можете столкнуться с ситуациями, которые вынудят просмотреть свои взгляды. Принимайте изменения как возможность построить что-нибудь новое. К концу недели откроется шанс для решения давних проблем.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта недели: Императрица

Неделя сулит стабильность и процветание. Вы сможете укрепить свои позиции в работе или в отношениях. Уделите внимание физическому здоровью и питанию. Выходные станут идеальным временем для семейных дел.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта недели: Влюбленные

Эта неделя принесет немаловажный выбор, который определит ваш дальнейший путь. Вы можете оказаться перед дилеммой в отношениях или работе. Интуиция поможет вам принять верное решение. Избегайте конфликтов и будьте честны с собой.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта недели: Луна

Ракам следует соблюдать осторожность в своих решениях. Возможны скрытые аспекты, которые появятся внезапно. Прислушайтесь к своей интуиции во избежание ловушек. В конце недели вам откроются новые возможности.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта недели: Солнце

Львы получат неделю наполненную яркими событиями и успехами. Вы будете в центре внимания, а ваши усилия наконец-то принесут плоды. Удачное время для творчества и самовыражения. В выходные вас ждет приятный сюрприз.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта недели: Верховная Жрица

Девам следует углубиться в себя и прислушиваться к внутреннему голосу. Эта неделя благоприятна для обучения и получения новых знаний. Избегайте поспешных выводов и храните секреты.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта недели: Справедливость

Весам придется заняться решением юридических или финансовых вопросов. Вы будете сосредоточены на справедливости и равновесии. Неделя благоприятна для разрешения конфликтов и поиска компромиссов.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта недели: Смерть

Скорпионам предстоит период трансформаций. Не бойтесь завершения определенных этапов в жизни – это откроет двери новым возможностям. В конце недели вы почувствуете облегчение и уверенность в своих действиях.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта недели: Колесо Фортуны

Для Стрельцов это будет неделя перемен. События будут разворачиваться быстро, и вам нужно быть готовыми к неожиданностям. У вас есть шанс выиграть в ситуациях, которые казались безнадежными.

Козорог (22 декабря – 19 января)

Карта недели: Иерофант

Козорогам следует обратить внимание на традиции и нравственные ценности. Вы можете получить ценный совет от пожилых или опытных людей. Неделя благоприятна для планирования и совершенствования знаний.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта недели: Звезда

Водолеев ждет вдохновляющая и легкая неделя. Вы сможете найти ответы на вопросы, долго не дававшие покоя. Ваши мечты начнут приобретать конкретные формы.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта недели: Повешен

Рыбам следует изменить угол зрения на определенные ситуации. Временная пауза по делам поможет переосмыслить дальнейшие шаги. В конце недели вы сможете найти нестандартное решение проблемы.

Помните, что гороскоп – это рекомендация, а не точный прогноз. Ваша жизнь в ваших руках!