Календарь неудач: два дня ноября, когда лучше не начинать новых дел

Ноябрь оказывается не столь простым месяцем для планов и больших дел. В астрологии некоторые дни года считаются опасными для новых начинаний, и в ноябре есть такие даты, когда лучше лишний раз обдумать каждое решение. Астрологи выделяют два конкретных дня, которые несут риск для важных шагов, обещая больше трудностей, чем достижений.

Коварный ноябрь: два дня, которые могут сорвать ваши планы

7 ноября: день, когда следует быть осторожным

7 ноября – это день, когда Луна переходит в фазу третьей четверти. В астрологии этот период считается временем спада энергии, завершения дел и закрытия циклов. Новые начинания могут быть ослаблены нехваткой энергии, и потому все новое будет сложнее претворить в жизнь. Соответственно риск увеличения ошибок, снижение производительности и появления неожиданных трудностей возрастает.

В этот день лучше воздержаться от следующих шагов:

Совершение важных сделок, особенно бизнесовых;

принятие решений по изменению места работы или запуску нового проекта;

Большие финансовые операции или инвестиции;

Начало больших ремонтов или переездов.

В этот день астрологи советуют быть максимально внимательными к деталям, просчитать все возможные сценарии и не надеяться на легкие пути. Такая стратегия позволит снизить возможные риски и сделать начало новых проектов менее зависимым от внешних обстоятельств.

21 ноября: день, когда интуиция может вас подвести

Двадцать первое ноября тоже считается особым днем из-за непростого положения планет. В этот день Солнце вступает в напряженный аспект с Юпитером, что может провоцировать импульсивные решения и поспешные действия. Это день, когда легко переоценить свои возможности и попасть под влияние чрезмерного оптимизма, что может привести к разочарованиям.

В этот день следует отложить следующие действия:

открытие новых бизнесов или проектов;

Подписание важных сделок или запуск крупных продаж;

покупку недвижимости или серьезные инвестиции;

Переход на работу или переезд.

Эксперты советуют, что этот день лучше посвятить не активным действиям, а подготовке к ним. Изучение всех рисков, продумывание возможных последствий, обсуждение стратегий – вот чем следует заняться в это время. Если избежать решений нельзя, то желательно обратиться за советом к опытным экспертам, чтобы снизить риск опрометчивых решений.

Что делать, если важные дела нельзя перенести?

Конечно, избегать всех дел в эти дни не всегда возможно. Если необходимо принимать решение или запускать новый проект именно в это время, следует подходить к ним с осторожностью. Подписывая контракты, тщательно изучите каждый пункт, и не стесняйтесь совещаться с юристами или финансовыми консультантами.

Астрологи также советуют использовать эти дни для подготовки к предстоящим начинаниям: составление планов, обсуждение проектов в команде, детальный анализ возможных затруднений. Такой подход позволит укрепить основы будущих начинаний и минимизировать возможные проблемы.