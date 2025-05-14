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Какому знаку зодиака нужно не прощелкать свое время: 14-15 мая везение будет на вашей стороне

Тельцам звезды в эти дни подарят редкостное красноречие, которое позволит им решить многие проблемы

сегодня, 12:57
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Кравцев Сергей

События нашей жизни меняются систематически. Один день – мы триумфуем, оказываясь на самой вершине успеха, другой – летим вниз, жалуясь на черную полосу в жизни. При этом какие бы сложности не ожидали нас на жизненном пути, точно не стоит опускать руки и отчаиваться. Ведь, вполне возможно уже завтра вас ждет самый счастливый день вашей жизни, нужно только воспользоваться удачей. Так 14-15 мая есть знак зодиака, к которому удача будет особенно благосклонна.

Какому знаку зодиака нужно не прощелкать свое время: 14-15 мая везение будет на вашей стороне

Знаки Зодиака. Фото из открытых источников

18-й лунный день, который продлится двое календарных суток, время, когда ничего не происходит случайно – все обусловлено поступками, которые мы совершили в предыдущий временной период. Поэтому важно их проанализировать – это позволит понять, что было сделано не так, и по возможности исправить ситуацию или хотя бы сделать выводы на будущее. Также удастся обнаружить причинно-следственные связи, которые до сих пор казались невразумительными и запутанными, и очень многие непонятные моменты объяснятся – все станет на свои места.

Тельцам звезды в эти дни подарят редкостное красноречие, которое позволит им решить многие проблемы, возникающие на их пути. Подобрать необходимые для этого факты и аргументы окажется проще, чем в другое время – они будут доходить до собеседника напрямую, без трудных и извилистых путей. Важно не пользоваться появившимися на это время качествами в корыстных целях. Все должно быть только во благо – как самим представителям знака, так и окружающим.

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