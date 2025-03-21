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Какие знаки Зодиака ждут судьбоносные выходные

Карты Таро сулят удачу львам, весам, рыбам, козерогам и близнецам

сегодня, 07:35
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Кравцев Сергей

К концу недели люди, которые родились под определенными знаками Зодиака смогут получить считаться настоящими любимчиками судьбы. Карты Таро сулят им события, которые принесут в их жизнь немало позитивных моментов.

Какие знаки Зодиака ждут судьбоносные выходные

Знаки Зодиака. Фото из открытых источников

Среди таких знаков Зодиака – Лев.

Приготовьтесь к моменту, который перевернет ваше представление о счастье. Возможно, вы получите долгожданную новость, о которой боялись даже мечтать. Также есть шанс, что вы встретите человека, способного изменить ваше будущее. Эти выходные — время сиять, станьте самой яркой звездой в своей жизни.

Весы

Вы долго пребывали в ожидании, вас терзали сомнения, вы взвешивали "за" и "против", но судьба больше не позволит вам терять время. Ближайшее время в вашей жизни появится шанс, от которого будет зависеть многое. Вам останется только сказать "да" всему новому. Позвольте чудесам заставить вас плакать от счастья, оставьте все плохое в прошлом.

Рыбы

На выходных вы получите знак, который поможет принять важное решение, или же поймете, что прошлое больше на вас не давит. Главное — доверять своим ощущениям, ведь именно они укажут верное направление. Слезы радости станут лучшим подтверждением того, что все идет правильно. Встречайте судьбоносные перемены!

Козерог

Судьба не всегда к вам благосклонна, но если она к вам поворачивается передом, то очень щедро одаривает подарками. Эти выходные принесут вам подтверждение того, что все старания были не напрасными. Вас ждет успех в деле, которому вы посвятили много сил. Внезапный жизненный поворот, который сделает вас по-настоящему счастливым, станет для вас началом чего-то нового.

Близнецы

Вселенная решила доказать, что мир не без чудес. Ваша давние желания могут начать сбываться. В момент, когда сердце начинает биться чаще, важно не спугнуть удачу. Не сдерживайте слезы счастья, но не торопите события, позвольте ветру перемен менять вашу жизнь так, как решили звезды.

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