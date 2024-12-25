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Как выбрать идеальный подарок на Новый год по знаку зодиака

Выбор подарка с учетом звезд

25 декабря 2024, 21:32
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Амбарцумян Анна

Новый год – это не только время волшебства и праздничных украшений, но и поиск идеальных подарков. Чтобы ваш презент точно пришелся по душе, почему бы не обратиться к советам астрологов.

Как выбрать идеальный подарок на Новый год по знаку зодиака

Подарки под елкой. Фото freepick

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овны — это активные и энергичные личности, которые всегда готовы к новым вызовам. в организации их насыщенной жизни.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцы ценят комфорт и эстетику. Прекрасным выбором будет набор аромасвичок, мягкий плед или качественная кофеварка.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Эти коммуникабельные и любознательные знаки зодиака любят интеллектуальные подарки.

Рак (21 июня — 22 июля)

Раки — это семейные и эмоциональные люди, которые ценят теплые воспоминания.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львы обожают роскошь и внимание к себе.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Практические и организованные Девы оценят подарки, которые помогут в ежедневных делах. Планер, набор для организации пространства или качественный бытовой прибор — это то, что сделает их счастливыми.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Для эстетов-Весов важно, чтобы подарок был не только полезным, но и красивым.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы любят загадочность и глубокие эмоции. Их заинтересует книга по психологии, детектив или аксессуар с символическим значением, например, амулет.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы – это путешественники и оптимисты. Карта мира, туристический рюкзак или сертификат на путешествие – то, что придется им по душе.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Практические и амбициозные Козороги оценят подарки, которые помогут в работе или личном развитии.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Эти креативные и независимые знаки любят технологии и нестандартные подарки.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Мечтательные и чувственные Рыбы любят подарки, которые вызывают эмоции.

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Источник: https://comments.ua/ua
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