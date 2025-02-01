Худшие периоды 2025 года для Девы: жизнь пойдет не по плану

В 2025 году Дев ожидают как благоприятные, так и сложные периоды, обусловленные движением планет и другими астрологическими явлениями. Важно заранее знать о потенциально непростых месяцах, чтобы быть готовыми к возможным вызовам и эффективно их преодолевать.

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Период с 14 марта по 7 апреля может принести недоразумения, задержки и неразбериху, особенно в сфере общения и партнерских отношений. Девам рекомендуется быть особенно внимательными в общении, избегать важных решений и подписания контрактов в это время.

Кроме того, 14 марта состоится полнолуние и лунное затмение в знаке Девы. Это может привести к внезапным изменениям, особенно в отношениях. Возможны завершения или трансформации в отношениях, требующих от Дев гибкости и умения адаптироваться. В этот период важно следить за эмоциональным состоянием и не принимать решения на эмоциях.

Период с 17 июля по 11 августа может повлиять на внутренний мир Дев, вызывая сомнения и неуверенность. В этот период важно уделять внимание психическому здоровью, практиковать технику релаксации и избегать самокритики. Особо внимательными следует быть в профессиональной деятельности, поскольку могут возникать конфликты с руководством или коллегами. Девам в июле следует воздержаться от импульсивных решений, особенно касающихся изменений в карьере или личной жизни. Даже если кажется, что ситуация безысходна, лучше подождать и не торопиться с выводами.

С 9 по 29 ноября возможны недоразумения с близкими, задержки в решении бытовых вопросов. Девам рекомендуется быть терпеливым и избегать конфликтов. В ноябре особенно важно контролировать финансовые расходы, поскольку могут возникать непредвиденные расходы или проблемы с деньгами. Вложения, осуществленные в настоящее время, могут оказаться неудачными, поэтому следует отложить финансовые решения на более благоприятный период.

В 2025 году Девам следует быть особенно внимательными в марте, июле и ноябре через ретроградные периоды Меркурия и затемнения. Эти месяцы могут принести вызовы в области общения, отношений и внутреннего мира.

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