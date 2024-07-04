Говорят звезды: астрологический прогноз на июль 2024

Июль 2024 года начинается с перехода Меркурия в знак Льва. Планеты будут формировать различные аспекты, влияющие на нашу жизнь, взаимодействия с другими и внутреннее развитие. В этом месяце все знаки зодиака смогут реализовать свои планы и достигнуть новых вершин. Важно поддерживать баланс между работой и отдыхом, а также гармонию в отношениях с окружающими.



Астрологический прогноз на июль 2024





Гороскоп на июль для Овна

В июле Овнов ждет застой в делах, вызванный несколькими факторами. Придется разбираться с людьми и документами. Негативные эмоции будут компенсированы радостными впечатлениями. Звезды обещают захватывающую поездку, где вы отдохнете и развлечетесь в приятной компании. В начале месяца предстоит искать хитроумные выходы из сложных ситуаций. В середине июля внимания потребуют документы. В конце месяца вы отложите дела, чтобы насладиться тем, что вас радует.

Наиболее благоприятные дни: 17, 22, 25, 26.

Осторожные дни: 5, 12, 19.





Гороскоп на июль для Тельца



Тельцы столкнутся с конкурентной борьбой в июле. За вашу профессиональную нишу могут претендовать другие. Отстаивайте свои интересы, учитывая все возможные варианты развития событий. Сложности могут возникнуть с отпуском или поездкой, особенно во второй половине месяца. В начале июля предстоит защищать свои ценности на работе и в семье. В середине месяца важно быстро реагировать на изменения. В конце июля возможны экстремальные развлечения.

Наиболее благоприятные дни: 4, 18, 20.

Осторожные дни: 1, 8, 22, 29.





Гороскоп на июль для Близнецов

Июль принесет Близнецам успехи, привлекающие внимание влиятельных людей и увеличение доходов. Возможно, вам доверят сложный проект. В ваши дела может вмешаться авторитарный человек, реагируйте спокойно и сохраняйте хладнокровие. В начале месяца вы проявите лучшие качества, что положительно скажется на финансовом положении и отношениях. В середине июля домашние дела потребуют дополнительных вложений и вызовут эмоции. В конце месяца ожидаются активные развлечения.

Наиболее благоприятные дни: 21, 22, 23.

Осторожные дни: 10, 17, 24, 31.





Гороскоп на июль для Раков

В июле Раки окажутся в сложной ситуации, требующей терпения и выдержки. Вам вряд ли что-то угрожает — либо справитесь сами, либо появится человек, который поможет. На работе вас отвлекут интересные развлечения или отпуск. В начале месяца ожидается быстрая смена событий, а общение с близкими станет отдушиной. В середине июля желания не совпадут с возможностями, но вы подкорректируете планы. В конце месяца ожидается радостное событие.

Наиболее благоприятные дни: 10, 14, 24, 25, 28.

Осторожные дни: 1, 19, 29.





Гороскоп на июль для Львов

Львы будут активно заниматься новым проектом, требующим многочисленных переговоров и различных навыков. В этом месяце сможете расслабиться и отдохнуть. В начале июля успешные переговоры позволят заняться задуманным. Возможна встреча с давно не виденными родственниками. В середине месяца ожидается короткая, но увлекательная поездка. В конце июля предстоит урегулировать ситуацию.

Наиболее благоприятные дни: 1, 28.

Осторожные дни: 12, 19.





Гороскоп на июль для Девы

Девам предстоит привыкать к новой реальности, которая принесет позитивные эмоции и судьбоносные решения. В деловой сфере ожидаются положительные изменения. В начале месяца возможны отголоски прошлых проблем и неприятные разговоры с начальством. В середине июля ситуация на работе стабилизируется, а приятное общение с родственниками поднимет настроение. В конце месяца ожидаются отличные успехи и крупная прибыль.

Наиболее благоприятные дни: 2, 9, 29, 30.

Осторожные дни: 11, 17, 31.





Гороскоп на июль для Весов

Весам нужно быть осторожными в июле, чтобы избежать ошибок. Возможны разногласия с теми, кто не одобряет ваши планы. В начале месяца внимания потребуют несколько дел из разных сфер жизни. В середине июля важно контролировать все на работе. Возможны сложности, связанные с жильем. В конце месяца ожидается отличный отдых или долгожданный визит.

Наиболее благоприятные дни: 4, 18, 31.

Осторожные дни: 1, 13, 20, 22, 29.





Гороскоп на июль для Скорпионов

Июль принесет Скорпионам позитивные эмоции и прогресс в делах при условии осмотрительности. Появится возможность избавиться от старых проблем. В начале месяца вам могут предложить что-то заманчивое, но сначала подумайте о последствиях для репутации. В середине июля внимания потребуют дела родственников. В конце месяца ожидаются успехи на работе.

Наиболее благоприятные дни: 6, 8.

Осторожные дни: 7, 14, 18, 25, 28.





Гороскоп на июль для Стрельцов

Стрельцов ждут новые впечатления на работе и отдыхе. Расширение круга общения повлияет на вашу жизнь. В начале месяца предстоит заниматься делами родных. В середине июля внимания потребует трудовой договор или другие служебные документы. В конце месяца возможны разногласия с деловыми партнерами.

Наиболее благоприятные дни: 3, 10, 24.

Осторожные дни: 2, 16, 23.





Гороскоп на июль для Козерогов

Козерогам предстоит бороться за участие в проекте. Придется обращаться за помощью к экспертам. Возможно, вы откажетесь от запланированного путешествия. В начале месяца появится новая цель, и вы приложите все усилия для ее достижения. В середине июля предстоит совмещать домашние хлопоты с работой. В конце месяца ожидается участие в массовом мероприятии.

Наиболее благоприятные дни: 8, 11.

Осторожные дни: 10, 17, 21.





Гороскоп на июль для Водолеев

Июль принесет Водолеям выгодные предложения, результат долгого труда. Возможно, займётесь здоровьем или самообразованием. В начале месяца ожидается полезное общение, приводящее к позитивным переменам. В середине июля придется обустраивать дом или рабочее место. В конце месяца возможно недолгое путешествие.

Наиболее благоприятные дни: 2, 9, 14, 16, 26.

Осторожные дни: 6.





Гороскоп на июль для Рыб

В июле Рыбы столкнутся с трудностями на работе. Кто-то может попытаться усложнить вам жизнь. Реагируйте спокойно, в третьей декаде появится возможность изменить ситуацию. Возможно, у вас появится новое хобби, помогающее снять напряжение. В начале месяца домашние дела потребуют финансовых вложений, но решатся бытовые проблемы. В середине июля придется подстраиваться под служебные ситуации. В конце месяца общение с приятными людьми станет праздником.

Наиболее благоприятные дни: 3, 7, 11, 14, 15, 21, 28.

Осторожные дни: 2, 16, 23, 30.