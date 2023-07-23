Гороскоп удачи: знаки зодиака, которым повезет 24-30 июля

На этой неделе повезет Овнам, Близнецам и Козерогам (фото из открытых источиков)

На этой неделе своими любимцами звезды выбрали Овнов, Близнецов и Козерогов.

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ОВНЫ

Именно в тот момент, когда захочется сдаться, опустить руки, когда "больше ни за что в мире", у вас все начнет получаться. Очень важно использовать все возможности, которые помогут достичь новых вершин. Будьте благодарны тем, кто к вашему успеху тоже причастен: приятное слово, символический презент – и вы получите надежного союзника. На этой неделе будет везти на людей – тот, кого опасались, окажется адекватным и порядочным. Возможно, у вас появился новый друг… Доверьтесь своим инстинктам – они не подведут. Если планировали недельный бюджет, останетесь в плюсе. И визуализируйте свои мечты и желания – звезды намерены воплотить их в реальность.



БЛИЗНЕЦЫ

Вашему вдохновению, креативности и энергичности можно позавидовать. Домашних это немного утомит, а вот на работе вас будут ставить в пример – минута славы (и не одна) и материальное вознаграждение гарантированы. У кого-то это может вызвать зависть, поэтому будьте осторожны – ни с кем не сплетничайте, полагайтесь только на себя. Не слушайте тех, кто считает, что вы слишком многого хотите. Все, чего хотите, абсолютно для вас достижимо. Главное, поставить перед собой четкие цели и идти к ним. В делах сердечных тоже не сдерживайте свою креативность. Романтическая атмосфера будет способствовать лучшему пониманию друг друга. Одиноким Близнецам звезды рекомендуют обратить внимание на человека, который совсем недавно появился в вашей жизни. Не стесняйтесь проявить инициативу в отношениях – кажется, это и есть та самая вторая половинка...

КОЗЕРОГИ

Это ваш звездный час – озвучьте свои идеи, насколько бы странными они ни казались. Ваша решимость, целеустремленность поразят окружающих и позволят проявить лидерские качества. Найти единомышленников будет несложно, потрясающих результатов ждать придется недолго. В середине недели может возникнуть небольшое недоразумение с партнерами, но все удастся легко разрулить. Благоприятный период для того, чтобы решать вопросы с недвижимостью, начинать новое дело и продемонстрировать свои таланты. В личной жизни все будет прекрасно, если не начнете искать скрытый смысл в словах любимого человека. В любом случае здравый смысл поможет избежать конфликта.