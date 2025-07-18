Гороскоп на выходные: у этих знаков Зодиака возникнут большие проблемы

Выходные могут принести неприятный сюрприз из-за ретроградного движения Меркурия, которое начинается 18 июля. Это приведет к волне недоразумений, задержек и драматических событий в течение выходных. Астрологи назвали три знака Зодиака, кому следует быть особенно осторожными на выходных.

Гороскоп. Иллюстративное фото

В личной жизни Овнов возможны новые коммуникационные препятствия из-за влияния ретроградного Меркурия во Льве. Могут внезапно возродиться старые романтические связи. Возобновление общения с бывшим партнером может повлечь за собой резкие эмоциональные колебания. Овнам астрологи советуют очень хорошо обдумывайте каждое слово: вызвать конфликт и даже ревность может неосторожное заявление.

В этот уик-энд домашний хаос и семейные споры у Тельцов достигнут апогея. Вероятны ошибки в планировании, путаница в условиях сожительства и неожиданные известия от семьи. Это все это может перегрузить психику и нарушить покой. Астрологи советуют Тельцам сосредоточиться на стабильности. Также следует избегать спешных решений с недвижимостью или семейными делами.

У Близнецов выходными возможны проблемы с логистикой – сбои в путешествиях, путаница во встречах и технические сбои. Причиной тому – влияние ретроградного Меркурия. Астрологи предупреждают, что на выходных возможны перенос встреч и общее чувство хаоса. Звезды советуют близнецам внимательно проверять все детали поездок и обсуждений.

Астрологи отмечают, что ретроградный Меркурий во Льве заденет все знаки Зодиака. Кроме трех указанных, следует также осторожно вести себя знакам:

Рак – может столкнуться с проблемами в финансовых делах.

Лев – будет переживать конфликты из-за своей публичной роли и имиджа.

Дева – внутренние сомнения и путаница.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кто из знаков Зодиака получит желаемое в июле.



