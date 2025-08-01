Гороскоп на август: у каких знаков Зодиака будут важные изменения в карьере и финансах

Август будет полон яркого креатива и вызовов. Начнется месяц под энергией Льва, дальше будет царить Дева, а в конце августа следует ожидать критические точки.

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В начале месяца Овнов ожидают энергичные проекты и новые начинания. Звезды рекомендуют быть осторожными с коммуникацией с 14 по 18 августа, а после 23 стоит набраться решимости для карьерного шага.

Первая неделя августа у Тельцов может быть сложной из-за ретроградного Меркурия и напряжения в семье. В этом месяце Тельцам могут прийти желания и новые идеи обустройства дома и личной жизни.

Близнецам следует ожидать роста через коммуникацию, обучение и поездки. Творческие или профессиональные проекты могут получить импульс после 5 и 14 августа.

У Раков будут ключевые изменения в повседневной жизни. Астрологи предупреждают о возможной смене графика или неожиданных путешествиях. Внимание может потребовать семья и домашние дела. В конце месяца любовные отношения уходят в более серьезное русло.

Август будет месяцем Львов. Они будут полны энергии, особенно до 22 августа. Однако вероятны и конфликтные ситуации после 9 августа. А с 25 августа Венера во Льве принесет любовный расцвет.

Солнце входит в знак Девы 22 августа. Это активизирует важные изменения в здоровье, карьере и ежедневной дисциплине. Новая Луна того же дня указывает, что самое время планировать с новым энтузиазмом.

У Весов станет важным период взаимодействия с партнерами. Вопросы партнерства и баланса активируются с 6 по 9 августа. Новые социальные контакты или важные идеи в командной работе возможны в середине месяца.

У Скорпионов возможны конфликты в карьере через Полнолуние 9 августа и ретроградный Меркурий. Рекомендуется сдержанность в словах, избегание навязывания своего видения.

Стрельцам планетарные союзы Венеры и Юпитера в августе принесут неожиданные финансовые возможности и расширения. Также вероятно активная социальная жизнь или поездки.

В августе Козерогам звезды советуют заняться рефлексией, улучшением карьеры и финансов После середины месяца есть вероятность изменить что-то значимое, однако звезды советуют делать это с осмотрительностью.

Полнолуние в знаке Водолеев 9 августа принесет эмоциональные открытия. Они могут быть и добрыми, и вызовными. Звезды рекомендуют быть терпеливы и открыты к внутренней эволюции.

Рыбам в августе следует сфокусироваться на здоровье и творчестве. Полезно просмотреть ежедневные привычки и постепенно вводить изменения. Потенциал развития имеют денежные и творческие проекты.

Напомним: портал "Комментарии" писал, у каких знаков Зодиака начнется "черная полоса" в жизни.