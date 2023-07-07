Гороскоп на 8-9 июля для всех знаков зодиака: Стрельцам – новые отношения, Козерогам – новый шанс

Звезды обещают продуктивные выходные (фото из открытых источников)

ОВЕН

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Ваше нестандартное решение не воспримет даже ближайшее окружение. Но не беспокойтесь о том, "что люди скажут", не сомневайтесь в себе. Вы все сделали правильно – результат вот-вот всех удивит!

ТЕЛЕЦ

Не планируйте на выходных сдвинуться с места горы – звезды подсказывают, что потеряете время, но ничего толком не сделаете. Зато активный отдых получится по полной программе. Экскурсия, катание на велосипедах, пикник в компании друзей – отличная подзарядка после трудовых будней.

БЛИЗНЕЦЫ

Забудьте о быте – это никуда не уйдет. Самое время сосредоточиться на новом деле, идею которого вынашивали. Не обязательно писать на выходных бизнес-план, но продумать основные моменты, сделать определенные просчеты следует: сейчас благоприятный момент для старта.

РАК

Не сдерживайте эмоции: добавьте голосу стальных ноток, стукните дверью… Нет, это не испортит отношения. Напротив – вас начнут уважать, а с вашим мнением считаться. Да и для самооценки небольшой "выход из берегов" будет полезен.

ЛЕВ

Переломный момент в делах. Но чего бы это ни касалось – работы, денег, отношений – не подгоняйте события, не пытайтесь получить все и сейчас. Немного терпения не помешает. И не скупитесь на хороший совет человеку, которому не очень симпатизируете, – вам это зачтется.

ДЕВА

Положительное мышление спасет выходные. Посмотрите на ситуацию с другой стороны и поймете: это не трагедия, просто немного ошиблись. К тому же любимый человек поможет все поправить, а потом отпразднуете свою маленькую победу в романтической обстановке.

ВЕСЫ

Смена деятельности – тоже неплохой отдых. Но на этот раз выбросьте список дел, в котором указано "убрать, сделать, купить, отремонтировать…" и проведите два дня пассивно, в свое удовольствие. Может быть, даже за пределами дома.

СКОРПИОН

Не игнорируйте свою интуицию. Едва ли вам понравится то, что она подсказывает, но лучше прислушиваться к ней! Иначе пострадать может не только ваш бюджет, но и здоровье. И не переживайте из-за смены планов – это не "все пропало", а "продолжение следует".

СТРЕЛЕЦ

Сделайте усилия – разорвите токсические отношения, которые ничего не дают, но много забирают. Это не так ужасно, как кажется. К тому же, одиночество вам не угрожает – в вашем окружении есть человек, у которого к вам серьезные намерения.

КОЗЕРОГ

Действовать нужно решительно и быстро. Не получится войти в дверь – придется заходить через окно. Ищите запасные варианты, подключайте знакомых и знакомых своих знакомых. Если упустите этот шанс, другого уже может не быть. Или придется все начинать сначала.

ВОДОЛЕЙ

Давно не было столь спокойных, продуктивных выходных, неожиданных встреч, приятных покупок и открытий. Позаботьтесь о том, чтобы было что поставить на стол – не исключено, что нагрянут гости. И это не те, что "хуже татарина".

РЫБЫ

Будьте осторожны с чувствами любимого человека. То, что вам кажется пустяком, он воспринимает как большую проблему. Если не хотите поссориться, не обесценивайте его переживания, дайте немного побыть одному. А тем временем позаботьтесь о каком-то приятном сюрпризе – для счастья нужно совсем немного.

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