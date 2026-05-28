Гороскоп на 29 мая: у Скорпионов - проблемы с деньгами, у Дев - проблемы в семье

Планетарные аспекты 29 мая создают условия для богатства, процветания и карьерного роста и придадут эмоциональной сфере глубины и страсти.

Овнам завтра следует больше двигаться и общаться, чтобы снять напряжение. В здоровье избегайте переедания.

Звезды советуют Тельцам больше проводить время с родными. Не берите лишних обязательств во избежание истощения.

Близнецам лучше использовать интуицию для завершения старых дел. Не подписывайте документы без проверки.

Для Раков отдых и психическое здоровье требуют уединения. Не принимайте участия в громких мероприятиях или в выяснении отношений.

Львам звезды советуют избегать физических перегрузок. В деньгах прислушивайтесь к интуиции, но не вкладывайте большие суммы в рискованные проекты.

У Дев на первом плане семья: будьте честны по отношению к собственным границам. Не сгоняйте обиду на близких.

Весам рекомендуется пересмотреть бюджет и сократить расходы. Звезды советуют выделить время на общий ужин с семьей.

Скорпионам следует избегать острой пищи. В семье возможны разногласия из-за финансов, но не вините близких.

Стрельцам будет полезна прогулка на открытом воздухе. В деньгах избегайте импульсивных покупок.

Козерогам не стоит давить на близких, а нужно проявить терпение. В деньгах избегайте рискованных инвестиций.

Водолей звезды советуют упростить распорядок дня. Не игнорируйте усталость.

Рыбам в этот день следует доверять интуиции. Для отдыха подойдет творчество или музыка.

