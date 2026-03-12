logo

BTC/USD

69835

ETH/USD

2049.17

USD/UAH

44.16

EUR/UAH

50.96

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг Гороскоп Гороскоп на 13 марта: у кого из знаков Зодиака будут непредвиденные расходы
commentss НОВОСТИ Все новости

Гороскоп на 13 марта: у кого из знаков Зодиака будут непредвиденные расходы

Важные предупреждения астрологов на 13 марта для всех знаков Зодиака

12 марта 2026, 21:16
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Пятница, 13 марта, будет достаточно напряженным, но в то же время перспективным днем. Астрологи советуют быть внимательными к своим словам и решениям, ведь планетарные транзиты будут создавать недоразумения в общении и финансовых делах.

Гороскоп на 13 марта: у кого из знаков Зодиака будут непредвиденные расходы

Гороскоп. Иллюстративное фото

Овнам завтра следует внимательно отнестись к здоровью и режиму дня. Лучше избегать переутомления и избыточного кофе. В финансах не стоит совершать импульсивные покупки или вкладывать средства в сомнительные предложения.

Тельцам звезды советуют больше времени уделить семье. Спокойный разговор с близкими поможет решить давнее напряжение. Для отдыха подойдут спокойные прогулки или домашний вечер без шумных компаний.

У Близнецов день будет благоприятным для заботы о здоровье. Следует обратить внимание на сон и питание. В финансах рекомендуется проверять документы и счета — возможны ошибки.

У Раков главной темой станет семья. Не рекомендуется вмешиваться в споры родственников. Лучше провести время вместе по общему делу или небольшой поездке для отдыха.

Для Львов важно следить за физическим состоянием. Легкие тренировки или прогулка на свежем воздухе улучшат самочувствие. В финансах не стоит давать деньги взаймы.

У Дев завтра будет акцент на семейных вопросах. Следует поддержать близкого человека словом или советом. Чтобы максимально отдохнуть полезными, будут творческие занятия или чтения.

Весам завтра нужно беспокоиться о здоровье. Желательно избегать перегрузки на работе. В денежных вопросах следует ограничить затраты на ненужные вещи.

У Скорпионов семейная атмосфера может стать теплее, если проявить терпение. Не рекомендуется упоминать старые образы. Для отдыха подойдет небольшая поездка или встреча с друзьями.

Стрельцам следует обратить внимание на физическое состояние и не игнорировать усталость. В финансах лучше занять выжидательную позицию и не подписывать важные соглашения.

У Козерогов день благоприятен для семейных разговоров и планирования общих дел. Вечер желательно посвятить спокойному отдыху и обновлению сил.

Водолеям звезды рекомендуют больше двигаться и поддерживать активность, чтобы избежать усталости. В финансах важно действовать осторожно и не доверять случайным советам.

У Рыб семейные вопросы могут потребовать откровенности и откровенного разговора. Для отдыха полезными будут творчество, медитация или спокойные прогулки, которые помогут восстановить эмоциональное равновесие.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кто из знаков Зодиака в марте получит неожиданную прибыль.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости