Гороскоп для всех знаков зодиака в неделю с 26 мая по 1 июня

Последняя неделя мая открывает перед нами новые возможности, но в то же время потребует осторожности в словах и действиях. Меркурий находится в знаке Тельца, поэтому важно учитывать практичность решений. Узнайте, что готовит вам неделя с 26 мая по 1 июня.

Иллюстративное фото

Овен (21 марта — 19 апреля)

Эта неделя благоприятна для решения финансовых вопросов. Вы будете решительны и энергичны, а это поможет завершить то, что откладывалось. Избегайте конфликтов на работе – лучше умолчать, чем сказать лишнее.

Совет недели: Берегите силы – впереди активный июнь.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ваше терпение наконец-то даст плоды. Вероятны хорошие новости о работе или повышении. В личной жизни возможно восстановление древней связи. Прислушайтесь к интуиции.

Совет недели: Не бойтесь принимать подарки от судьбы.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вас ждет насыщенный событиями период. Не распыляйте внимание, иначе упустите немаловажную возможность. В любви – новое знакомство или неожиданный поворот в отношениях.

Совет недели: Сфокусируйтесь на одном задании.

Рак (21 июня — 22 июля)

Чувства обостряются, вам может показаться, что вас не понимают. Не закрывайтесь в себе – искренний разговор решит многое. Хорошая неделя для саморазвития, обучения, творчества.

Совет недели: Не позволяйте эмоциям управлять вами.

Лев (23 июля — 22 августа)

Эта неделя станет для вас стартовой площадкой для важных решений. Профессиональный рост возможен, если вы покажете инициативу. В отношениях больше доверия и заботы.

Совет недели: Принимайте вызовы с улыбкой.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы сосредоточены, но чрезмерная критичность может испортить отношения. Делайте акцент на диалог, а не на претензии. В финансах — стабильность, возможно выгодное приобретение.

Совет недели: Будьте более ласковы к себе и другим.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Баланс – ключевое слово на этой неделе. Вам нужно взвесить все "за" и "против" перед важным решением. Отношения могут выйти на новый уровень. Хороший период для обновления имиджа.

Совет недели: Не спешите – все произойдет вовремя.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы почувствуете прилив энергии, который поможет выйти из застоя. В финансах — неожиданные расходы, так что не стоит делать большие покупки. В любви – искренность и глубокие разговоры.

Совет недели: Избегайте манипуляций и своих, и чужих.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Неделя для путешествий, новых впечатлений и смелых решений. Вы получите любопытное предложение или идею. Не стоит отказываться из-за страха – это ваш шанс.

Совет недели: Выходите из зоны комфорта – там растет успех.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваши усилия наконец-то оценят. Это хорошее время для продвижения по карьерной лестнице. В семье возможны небольшие споры – не забудьте проявить понимание.

Совет недели: Признайте собственные потребности и не игнорируйте их.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Идеи так и кипят – пора их реализовывать. Вас могут поддержать новые знакомые или единомышленники. В личной жизни – эксперименты, приключения и эмоциональность.

Совет недели: Позвольте быть неидеальными.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вам нужно погрузиться в себя, чтобы найти ответы. Хорошо провести время наедине или с близким человеком. В финансовых вопросах – осторожность и планирование.

Совет недели: Внутреннее спокойствие — лучшая стратегия.

Напомним, портал "Комментарии" писал , какие три знака зодиака всегда находятся рядом в трудные времена.