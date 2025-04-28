Гороскоп для всех знаков зодиака с 28 апреля по 4 мая

Наступает период перемен, вдохновения и важных решений. Неделя с 28 апреля по 4 мая обещает быть насыщенной для всех знаков зодиака. Давайте узнаем, что ждет каждого.

Гороскоп на неделю с 28 апреля по 4 мая

Овен (21 марта – 19 апреля)

Овны почувствуют прилив энергии и уверенности. Эта неделя благоприятна для новых начинаний, особенно в карьере. В отношениях важно избегать поспешных решений — иногда лучше шагнуть назад и выслушать партнера.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцам следует сосредоточиться на стабильности. Возможны важные финансовые решения или новые источники дохода. Уделяйте больше внимания собственным потребностям и не бойтесь ставить себя во главу угла.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Для Близнецов неделя будет активной в сфере общения. Новые знакомства могут оказаться очень перспективными. Избегайте этажности в делах и разговорах – сейчас важна глубина.

Рак (21 июня – 22 июля)

Ракам нужно позаботиться об эмоциональном балансе. Неделя будет благоприятной для налаживания отношений в семье. В профессиональной сфере возможны задержки – запаситесь терпением.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львы засияют в центре внимания. Ваши идеи и инициативность получат признание. Прекрасное время для романтических свиданий и творчества. Главное – не навязывать свое мнение другим.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Девам следует больше доверять планам и стратегиям. Ваше трудолюбие приведет к хорошим результатам, но не забывайте об отдыхе. В любви важно быть искренними и не скрывать свои чувства.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весы будут искать гармонию. Профессиональные возможности откроются через партнёрство или командную работу. В личной жизни ожидается теплая и легкая атмосфера.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионам придется положиться на свою интуицию. На этой неделе возможны судьбоносные встречи или важные новости. Финансовые решения лучше принимать осторожно, не подвергаясь эмоциям.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцам откроются новые горизонты: путешествия, обучение или интересные проекты. Оставайтесь гибкими – изменения в планах могут принести новые перспективы. В любви следует быть более открытыми.

Козорог (22 декабря – 19 января)

Козороги смогут заложить прочный фундамент для будущего. Практичность и внимательность помогут избежать ошибок. В отношениях важно проявлять больше заботы и поддержки.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолеи засияют своими идеями. Творчество, креатив и новейшие подходы будут вашими союзниками. В дружбе возможны приятные сюрпризы. Будьте готовы принять неожиданные предложения.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбам пора обратить внимание на себя. Саморефлексия поможет принять важные решения. В работе возможны небольшие задержки, однако ваше терпение и отзывчивость принесут долгосрочные результаты.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что эти знаки Зодиака чаще всего расстаются.