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Главные изменники по знаку Зодиака: кто чаще всего заводит отношения "на стороне"

Представители каких знаков Зодиака чаще всего заводят любовников и любовниц

сегодня, 01:35
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Кречмаровская Наталия

Астрология всегда вызывала интерес у людей, особенно когда речь идет об отношениях и верности. Некоторые знаки Зодиака имеют репутацию более склонных к измене. Хотя это не означает, что все представители этих знаков непременно изменяют, но определенные черты характера могут делать их более уязвимыми к соблазнам, сообщает портал "Комментарии".

Главные изменники по знаку Зодиака: кто чаще всего заводит отношения "на стороне"

Иллюстративное фото

Близнецы известны своей двойной натурой и потребностью в постоянном внимании. Они могут быть очень очаровательными и коммуникабельными, но их непостоянство часто приводит к проблемам в отношениях. Близнецы могут легко увлечься новыми знакомствами, что делает их одними из самых склонных к измене.

Весы славятся своей способностью флиртовать и желанием быть в центре внимания. Они часто ищут гармонию и баланс, но их склонность к флирту может привести к измене. Весы могут не остановиться на одном партнере, если чувствуют, что им не хватает внимания или эмоционального удовольствия.

Козероги обычно стремятся добиться успеха и стабильности во всех сферах жизни, включая отношения. Однако их амбициозность может привести к тому, что они ищут дополнительные возможности для самореализации, даже если это означает измену. Козероги могут заводить отношения на стороне, если чувствуют, что их потребности не удовлетворяются в текущих отношениях.

Рыбы известны своей эмоциональностью и чувствительностью. Они могут легко поддаваться своим чувствам и настроениям, что делает их уязвимыми к искушениям. Если Рыбы чувствуют себя несчастливыми или недооцененными в отношениях, они могут искать эмоциональное удовлетворение на стороне.

Львы любят быть в центре внимания и получать восхищение от других. Их потребность в постоянном признании может привести к измене, если они чувствуют, что их партнер не уделяет им достаточно внимания. Львы могут искать новые увлечения, чтобы удовлетворить свое эго.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, представители каких знаков Зодиака считают каждую копейку.




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