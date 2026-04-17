Фортуна точно на стороне этих трех знаков Зодиака: кто взлетит на вершину 17 апреля

17 апреля станет переломным днем для трех представителей китайского гороскопа, ведь удача и финансовый прорыв способны кардинально изменить их реальность. Эта пятница проходит под влиянием Дня посвящения и сильной энергии Металлического Петуха, что побуждает действовать быстро и решительно.

Астрологи подчеркивают: в такие периоды все решается "здесь и сейчас". Люди либо делают смелый шаг в неизвестное, либо внимательно наблюдают за событиями, чтобы не упустить шанс. Энергия Петуха отличается остротой, динамикой и способностью открывать глаза на реальное движение денег и возможностей.

Тигр в этот день окажется в идеальном месте, именно когда появится выгодное предложение. Один-единственный момент может запустить стремительные изменения в сфере финансов. Это не время для долгих размышлений — успех придет к тем, кто умеет реагировать мгновенно и использовать шанс.

Петух наконец-то решится заявить о своих нуждах и попросить больше, не уступая условиям. Ответ будет быстрым и положительным, что поможет осознать собственную ценность. После этого откроются новые перспективы и предложения, соответствующие настоящему уровню амбиций.

Обезьяна столкнется с информацией, которую другие могут проигнорировать. Однако именно она увидит в ней скрытый смысл и будет действовать на опережение. Доверие к собственной интуиции станет ключом к выигрышу. Именно так проявляется сила Металлического Петуха через скорость мышления и точность решений.

Портал "Комментарии" уже писал , что 17 апреля 2026 года состоится Новолуние в знаке Овна — одном из самых энергичных и инициативных знаков зодиака. Астрологи отмечают, что в этот период символизирует начало нового астрологического цикла, когда усиливается внутренний импульс к действиям, появляется желание перемен и возможность проявить себя в важных сферах жизни. Энергия Овна традиционно ассоциируется со смелостью, решительностью, лидерством и стартом новых проектов или этапов жизни.