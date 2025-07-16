Этим знакам Зодиака в июле будет сопутствовать удача

Июль, по прогнозам астрологов – щедр на приятные сюрпризы. Особенно повезет тем, кто открыт к переменам и готов действовать. Часть месяца уже прошла, однако есть время, чтобы получить все бонусы июля. Мощную энергетическую волну создаст влияние Венеры в Близнецах, ретроградный Нептун в Овне и полная Луна в Козероге. Кому из знаков Зодиака повезет, рассказываем дальше.

Гороскоп. Иллюстративное фото

Июль для Раков станет не только периодом эмоционального роста, но и временем удачи в отношениях и карьере. Полная Луна в Козероге (10 июля) активировала зону партнерства. Это может принести новые возможности для сотрудничества или романтические знакомства. Сразу несколько планет – Меркурий, Венера и Солнце – поддерживают Раков. Это делает их особенно чувствительными к энергии Вселенной. Это идеальное время для проявления интуиции, творчества и укрепления связей.

Главными фаворитами июля являются Львы. Начало сезона 22 июля открывает новый личный год. Им следует ожидать прилив энергии, уверенности и вдохновения. Самым удачным днем для Львов астрологи называют 22 июля. Это время, когда следует начинать новые проекты, заявлять о себе и принимать важные решения. Внутренняя сила активирует Солнце в их знаке, а поддержка Юпитера в конце месяца усилит шансы на финансовый прорыв.

В июле будет везти также Стрельцам — их энергия достигнет пика 25 июля. Это идеальный момент для путешествий, учебы или расширения горизонтов. Также у Стрельцов возможно предложение, которое изменит их жизнь или поможет найти новое направление для развития. Ключ к успеху – их оптимизм и открытость к новому.

Прилив идей, вдохновение и желание действовать почувствуют Водолею. Прорыв в карьере или запуск нового проекта возможен после 13 июля. Этому будут способствовать Меркурий и Уран. Способность Водолеев мыслить нестандартно будет вознаграждена.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кто из знаков Зодиака в июле рискуют потерять работу.



