Этим трем знакам Зодиака невероятно повезет с деньгами: гороскоп на Новолуние

17 апреля 2026 года состоится Новолуние в знаке Овна — одном из самых энергичных и инициативных знаков зодиака. Астрологи отмечают, что в этот период символизирует начало нового астрологического цикла, когда усиливается внутренний импульс к действиям, появляется желание перемен и возможность проявить себя в важных сферах жизни. Энергия Овна традиционно ассоциируется со смелостью, решительностью, лидерством и стартом новых проектов или этапов жизни. Астролог Анжелика Витренко объяснила, как Новолуние повлияет на представителей разных знаков зодиака и какие тенденции следует ожидать в этот день.

Фото: из открытых источников

По ее словам, этот астрологический период по-разному активирует ключевые сферы жизни в зависимости от знака.

Для Овнов Новолуние станет моментом внутреннего обновления. Это время для переосмысления собственной роли, формирования нового имиджа и укрепления личной уверенности.

Тельцам рекомендуется завершить дела, которые тянутся из прошлого, и постепенно отпустить уже утратившие актуальность ситуации. Такой подход откроет путь к новому этапу, который может оказаться более благоприятным.

Для Близнецов активизируются социальные процессы: появятся новые знакомства, возможности для командной работы и участия в совместных проектах, которые могут иметь долгосрочный потенциал.

Ракам Новолуния принесет акцент на карьеру и профессиональное развитие. Возможны новые предложения, смены в работе или усиление финансовых перспектив.

Для Львов этот период открывает возможности для расширения горизонтов – через обучение, путешествия или просмотр собственных жизненных убеждений.

Девы могут почувствовать более глубокие внутренние изменения. Это время переоценки важных решений, в частности в финансовой сфере, что в перспективе способно привести к положительным результатам.

Весы получат шанс перейти на новый уровень в отношениях или встретить людей, играющих значительную роль в их дальнейшей жизни.

