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Этих знаков Зодиака летом будут преследовать неудачи

Представители каких знаков Зодиака летом столкнутся с неудачами

18 июля 2025, 19:28
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Кречмаровская Наталия

Лето – период новых возможностей и отпусков, однако у некоторых знаков Зодиака возможны периоды неудач. Астрологи назвали три знака, которых летом будут преследовать проблемы.

Этих знаков Зодиака летом будут преследовать неудачи

Гороскоп. Фото портал "Комментарии"

Близнецы летом столкнутся с проблемами — повышенный риск в сфере коммуникаций и планирования. Для Близнецов это означает: ошибки в договорах, сбои в путешествиях и финансовые недоразумения. Астрологи предупреждают, чтобы избежать риска, нужно проводить тщательную дополнительную подготовку. Близнецам важно избегать спонтанных сделок и изменений в графике.

Лето принесет Девам вызовы в личной жизни и профессиональной сфере. Возможны непредсказуемые изменения в рабочих планах, трудности принятия решений и эмоциональное напряжение. Астрологи советуют Девам полагаться на минималистичный подход: хаоса помогут избежать фокуса, спокойствия и тщательной планировки.

У знака Стрельца лето может оказаться временем внутренних сомнений и разочарований. Особенно в июле происходит сопротивление многих планет — влияние Юпитера становится слабее, что влечет за собой потерю мотивации, возможны конфликты со старшими или влиятельными лицами. Это побуждает Стрельцов избегать больших начинаний, ведь мелкие технические или логистические неполадки в путешествиях только раздражают.

Как пережить "несчастливое" лето

Астрологи советуют следовать следующим советам:

Планируйте максимально осторожно. Доверяйте только проверенным источникам информации, актуализируйте документы, бронирование и т.д.

Будьте гибкими. Если что-то идет не так – не впадайте в панику. Вместо этого воспринимайте как урок и переосмыслить подход.

Не принимайте важные решения во время ретроградов (особенно Меркурия). Лучше подождать до стабилизации планетарной ситуации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие знаки Зодиака в июле получат желаемое.




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