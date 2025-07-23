Этих знаков Зодиака летом будут преследовать конфликты: кто не избежит разборок

Лето для некоторых знаков Зодиака обещает быть взрывным. Даже когда часть лета прошла, другая может принести еще немало проблем. С 18 июля начинается период недоразумений, резких слов и неожиданных столкновений. Причиной тому астрологические транзиты. Шаткая ситуация продлится до 11 августа. Некоторым знакам Зодиака не удастся избежать конфликтов, которые могут повлиять на отношения, работу или даже жизненные приоритеты.

Гороскоп. Фото портал "Комментарии"

С приходом Сатурна в знак Овна они ощущают мощную необходимость контролировать все вокруг. Такое стремление может обернуться конфликтами как в профессиональной сфере, так и в личной жизни. Прямолинейность и нетерпение Овнов могут оказать сопротивление у коллег и партнеров. Астрологи советуют Овнам научиться слушать, а не только действовать. Это поможет избежать разборок.

Ретроградный Меркурий в знаке Льва создаст для них недоразумение. Львы стремятся быть услышанными, однако слова могут звучать слишком резко. В августе Львы могут столкнуться с драмами в отношениях, особенно если не контролируют эмоции. Конфликты с близкими или партнерами могут возникнуть из-за завышенных ожиданий и потребности в признании.

Уран в секторе отношений Стрельцов создает нестабильность. Они могут столкнуться с неожиданными разрывами или ссорами, которые покажутся им несправедливыми. Стрелец привык к свободе, однако этим летом ему придется учитывать потребности других. Астрологи предупреждают, что импульсивные решения могут привести к длительным последствиям.

Водолеям обычно удается избегать конфликтов, однако этим летом они будут вынуждены столкнуться с ними напрямую. Уран активизирует сектор творчества и романтики Стрельцов. Это может повлечь за собой споры из-за ревности, недоразумения или различных взглядов на будущее. Звезды советуют не замыкаться в себе, а откровенно обсуждать проблемы.

Напомним: портал “Комментарии писал, когда в августе нельзя искать работу.



